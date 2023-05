Club Brugge-speler Noa Lang geschokt na online haatberichten: “Jullie internethelden gaan te ver man”

Veel topvoetballers krijgen ongewenst bezoek in hun privéberichten van ‘voetbalsupporters’. Vorige week nog kreeg kapitein van Antwerp Toby Alderweireld online bedreigingen over zijn dochter via Instagram. Deze week is Club Brugge-speler Noa Lang de gebeten hond.

De Nederlandse flankspeler is lang geen publiekslieveling bij de tegenstrevers en wordt vaak overladen met fluitconcerten. Dat deert de flegmatieke international niet, maar nu wordt er vlakaf op de man gespeeld (lees verder onder de foto):

Eind april werd Lang voor het eerst papa van een zoontje en dat moet hij nu online bekopen. Reacties zoals “Iedereen hoopt dada beest sterft” gaan er ver over en dat maakte de Nederlander ook duidelijk via zijn sociale media: “Mij elke dag haten is geen probleem, maar sommige van jullie internethelden gaan te ver man.”