Celstraf voor wraakactie op man die met date gelokt werd

De Brugse strafrechter heeft een 29-jarige Bruggeling veroordeeld tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf voor voorbedachte opzettelijke slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de wraakactie werd met een vermeende date gelokt. Het openbaar ministerie had twee jaar cel gevorderd.

De bal ging aan het rollen toen een vrouw haar beklag deed over haar moeilijke echtscheiding met het slachtoffer. Ze vond dat hij een pak rammel verdiende en daar had Giovani V. blijkbaar wel oren naar. Het slachtoffer werd op 3 juli 2020 gelokt door een 22-jarige vrouw uit Ichtegem. Tijdens die vermeende date doken uit het niets drie mannen op. Het slachtoffer kreeg rake schoppen en vuistslagen in het gezicht. Bij het incident liep hij een hersenschudding en een neusbreuk op.

Giovani V. werd door het openbaar ministerie als de aanstoker bestempeld. Bovendien liep de beklaagde al negentien veroordelingen op, waarvan zes voor slagen. Zo kreeg hij in mei 2020 al twee jaar cel voor geweldpleging. In die omstandigheden werd deze keer opnieuw twee jaar effectieve gevangenisstraf geëist. Voor zijn kompanen Bruggeling Rudy V. (40) en Dylan D. (29) uit Oostkamp vorderde het OM tien maanden effectieve celstraf. L.M., die het slachtoffer lokte, hing tien maanden cel met uitstel boven het hoofd.

Dronken

De verdediging pleitte dat Giovani V. die bewuste dag dronken was. “Hij moest zich niet moeien met andere mensen hun problemen, maar hij heeft zijn kop zot laten maken”, aldus meester Mathieu Langerock. De advocaat vroeg tevergeefs om rekening te houden met een veroordeling voor gelijkaardige feiten uit dezelfde periode.

Rudy V. hoopte op een werkstraf, maar kreeg uiteindelijk tien maanden gevangenisstraf met uitstel opgelegd. Dylan D. werd bij verstek tot twaalf maanden cel met uitstel veroordeeld. Voor L.M. drong de verdediging met succes aan op strafopschorting, gekoppeld aan voorwaarden. De burgerlijke partijen kregen ruim 1.800 euro schadevergoeding toegewezen.