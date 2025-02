Celstraf voor veertiger die naakt woning ex-partner in Ichtegem binnendrong

Een 43-jarige man uit Gistel heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor woonstschennis en partnergeweld.

Nadat hij eerder die avond door zijn ex-partner aan de deur was gezet, probeerde D.V. op 1 februari 2021 haar woning in Ichtegem terug binnen te dringen. Hij klom over de omheiningen om tot in haar tuin te geraken waarna een buurtbewoner de politie verwittigde. Die trof ter plaatse mannenkledij en een lege rugzak aan. De beklaagde werd even later naakt aangetroffen in de studio van zijn ex. Ze vertelde de politie dat hij kon blijven ‘als hij zijn manieren hield’.

Een paar dagen later legde het slachtoffer een nieuwe verklaring af. Ze stelde dat ze V. die avond niet wou binnenlaten en dat hij vervolgens naakt was opgedoken in haar tuin. De Gistelnaar droeg enkel werkschoenen om haar achterdeur open te stampen. Hij zou ook de inboedel kort en klein hebben geslagen en haar vervolgens ook enkele vuistslagen hebben gegeven. Dat laatste achtte de rechtbank evenwel niet bewezen, aangezien de vrouw daar geen melding van maakte toen de politie arriveerde. Ze vertoonde ook geen verwondingen.

De rechtbank achtte D.V. anderzijds wél schuldig aan geweld tegen een andere ex-partner, een vriendin van haar. Op 29 juli 2022 kwam het tot een zware ruzie waarbij V. een deel van de inboedel sloopte en zijn ex enkele vuistslagen en schoppen verkocht. Hij zou haar ook gewurgd hebben. Ook de vriendin kreeg klappen en probeerde de politie te bellen. V. nam evenwel haar gsm af, waarna zijn ex de politie belde.

Ook op 5 juli 2023 verkocht hij dezelfde ex enkele rake klappen. Hij kneep haar keel dicht en sleurde haar met geweld van het toilet, waar ze zich had verschanst. Ook toen moest de inboedel eraan geloven. Aan de drie burgerlijke partijen moet V. in totaal 2.075 euro schadevergoeding betalen. (AFr)