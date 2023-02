Celstraf voor vechtjassen in uitgaansbuurt Westhoek: “Ze moeten eens hun lesje leren”

Een duo dat “kickt op geweld” in de uitgaansbuurt van Westhoeksteden Ieper en Poperinge is maandag veroordeeld tot effectieve celstraffen en boetes.

Volgens een “bezorgde vader” kreeg zijn twintigjarige zoon klappen van “de bende van M.” in het laatste weekend van augustus vorig jaar bij Poperings jeugdcentrum De Kouter.

M. blijkt G. M., een man van 22 jaar uit Wervik. Hij moest zich uiteindelijk in de rechtbank van Ieper verantwoorden voor drie gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen. Ook in de Ieperse uitgaansbuurt: op 13 augustus vorig jaar registreerden de camera’s van de Vis- en Kiekenmarkt een opmerkelijk gevecht. Samen met J. B., een man 25 uit Ieper, deelde M. slagen uit, waarna ze hun knokpartij ‘vierden’ met een knuffel en handshake. M. deed zelfs zijn T-shirt uit toen hij wegwandelde en enkele maanden later werd hij betrapt op een vechtpartij op de dag van Wapenstilstand bij zaal De Klepper in Ieper.

Niet aan hun proefstuk

Volgens de vader waren ze niet aan hun proefstuk toe. “Die gasten kicken op geweld, waren niet langer welkom in de Ieperse uitgaansbuurt en verlegden hun ‘werkterrein’ dan maar naar Poperinge. Onze zoon kwam thuis met een gescheurd hemd, verwondingen en véél ongeloof. We waren geschokt. Vier tegen een is super laf. Het begon met een duw van die mannen, die uit waren op een vechtpartij. Mijn zoon probeerde op de grond een beschermende houding aan te nemen, maar kon niet voorkomen dat iemand hem nog tegen het hoofd trapte. Zinloos geweld is plezier voor hen. Er moet ingegrepen worden. In Poperinge zijn we zulk zinloos geweld niet gewoon.”

Het stadsbestuur van de Hoppestad investeerde recent in nieuwe camera’s bij het jeugdcentrum. Drie slachtoffers kwamen naar de Ieperse rechtbank om een schadevergoeding te vorderen.

“De beklaagden vinden zichzelf zeer stoer”, aldus de openbare aanklager, die een “duidelijk signaal” nodig achtte voor het duo, dat hun kat stuurde naar de rechtbank.

Minachting voor justitie

“Wat hun grote minachting voor justitie bewijst”, stelde Marc Snick, de advocaat van een van de slachtoffers. “Mijn cliënt was drie weken werkongeschikt en heeft geluk dat hij geen zwaardere verwondingen opliep. Ze verpesten de uitgaansbuurt met hun blind geweld en moeten eens hun lesje leren.”

De openbare aanklager vorderde de maximumstraf van twee jaar cel, maar de rechter sprak maandag een milder vonnis uit: 15 maand cel en een boete van 800 euro voor M. en 8 maand cel en een boete van 400 euro voor B.

(TP)