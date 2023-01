Celstraf voor uitstel voor man die gebit van buurvrouw kapotslaat

Een 50-jarige man uit De Panne heeft drie maanden cel met uitstel en 800 euro boete gekregen omdat hij tijdens een burenruzie het gebit kapotsloeg van een vrouw. Die zou al een tijdje bewoners van het flatgebouw gepest hebben. Beiden verzoenden zich intussen.

De feiten gebeurden op 9 juli vorig jaar in een flatgebouw in De Panne. “De politie moest er tussenbeide komen omdat een vrouw slagen had gekregen van haar buurman V.M.”, sprak de procureur. “Daarbij werd haar gebit beschadigd. De feiten waren een escalatie van een langlopende burenruzie waarbij het slachtoffer haar buren zou gepest hebben. Er werd een bemiddeling opgestart maar V.M. weigerde mee te werken. De advocaat van V.M. vroeg de gunst van de opschorting. “Die dag zat hij met zijn vriendin buiten aan een tafeltje te aperitieven. M. zorgde al langer voor pesterijen in het gebouw en beschimpte zijn vriendin alweer. Daarop verloor hij zijn zelfbeheersing en reageerde verkeerd door eenmaal te slaan. Nadien excuseerde hij zich en intussen is de burenruzie zelfs opgelost. Ze komen terug overeen in het gebouw.” Slachtoffer M. vroeg een schadevergoeding van 500 euro om haar gebit te laten herstellen. V.M. kreeg uiteindelijk drie maanden cel met uitstel en 800 euro boete. (JH)