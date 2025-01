Celstraf voor stalkende Kortemarkenaar die twee ex-partners tot waanzin dreef: “Hij krijgt de vrouwen in zijn leven kapot”

De ene ex stak hem 10.000 euro toe in de hoop dat hij zou kalmeren, de andere kreeg op een maand tijd liefst 1.417 berichten. Maar zelfs na een arrestatie ging Aron D. (35) door met zijn gestalk en daarin ging de Kortemarkenaar wel héél ver. De slachtoffers gingen er mentaal aan ten onder. “Ik ben echt bang om dood te gaan”, getuigde een van hen.

In juni 2021 stapte een vrouw uit Zedelgem naar de politie. Naar eigen zeggen werd ze tijdens haar relatie afgeperst door haar ex Aron D. (35) uit Kortemark. De man kampt met een zware gokverslaving en zelfs nadat ze een punt achter hun relatie gezet had bleef D. de rouw belagen en bedreigen om geld te storten. “Ik was doodsbang en bleef geld storten in de hoop dat hij zou kalmeren”, verklaarde ze. “Ik gaf hem zeker 10.000 euro en haalde zelfs het spaarboekje van mijn dochter leeg.” D. beschadigde ook de wagen van de vrouw, stuurde haar ontelbare berichten en doorprikte zelfs het zwembad in de tuin.

Een vrouw uit Oostkamp, die een eerdere relatie had met D., stapte met een gelijkaardig verhaal naar de politie. Na de breuk bleef de dertiger haar opbellen en ongevraagd haar woning betreden. Hij dwaalde rond in haar tuin, achtervolgde haar met de fiets en ging ook bumperkleven met zijn wagen. Hij sloeg haar nieuwe vriend op het hoofd met een stuk ijzer en stuurde haar op minder dan een maand tijd liefst 1.417 berichten. “Ik wou enkel praten”, was zijn uitleg bij de politie.

Arrestatie

Na de nodige waarschuwingen werd D. op 26 oktober 2021 uiteindelijk gearresteerd. De man bekende de meeste feiten en stelde dat hij de breuk met het Zedelgemse slachtoffer moeilijk kon verkroppen. De onderzoeksrechter loste hem onder voorwaarden, maar de man ging onverminderd verder met zijn gestalk. Hij passeerde langs de woning van zijn ex, liet briefjes en bloemen achter en staarde door het raam naar binnen.

D. dreef zijn beide ex-partners tot waanzin. “Ik begon op den duur aan mijn eigen mentale gezondheid te twijfelen”, verklaarde de Zedelgemse vrouw tijdens haar verhoor. “Ik voel mijn constant bekeken en achtervolgd. Ik ben echt bang om dood te gaan door Aron en ben er ergens van overtuigd dat hij mij op een dag gaat opwachten met een geweer. Hij krijgt de vrouwen in zijn leven kapot. Hij heeft drie jaar mijn leven beheerst en mij alle verdriet van de wereld bezorgd. Ik wil mijn leven terug.”

Schadevergoeding

Aan het Zedelgemse slachtoffer kende de rechtbank ruim 15.000 euro schadevergoeding toe. De Oostkampse vrouw kreeg 5.500 euro toegekend. Ook zij raakte compleet paranoïde. “Ik ben heel lang heel bang geweest werd geplaagd door nachtmerries”, verklaarde ze. “Ik was bang dat hij de remmen van mijn auto zouden doorgeknipt worden en telkens als ik thuiskom doe ik eerst een rondgang om te kijken of er niemand binnen is geweest.”

De verdediging stelde een voorwaardelijke straf voor, maar de Brugse rechtbank ging daar niet op in en veroordeelde D. tot twee jaar effectieve celstraf. Volgens de gerechtspsychiater die hem onderzocht is er immers ‘geen behandeling mogelijk’. (AFr)