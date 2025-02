Celstraf voor Middelkerkenaar die liefst vijf keer door het lint ging in het verkeer

Een 46-jarige man uit Middelkerke ging tot vijf keer toe door het lint tijdens gevallen van verkeersagressie. Ook de politie bleef niet gespaard door M.M., die twee jaar cel kreeg waarvan de helft met uitstel.

Tijdens een discussie op een parking in Middelkerke stampte de partner van M.M. op 23 mei 2021 tegen een voertuig. Toen de vrouw van de bestuurder een foto wou nemen, greep N.H. (45) haar bij de keel en duwde haar tegen de grond. Vervolgens ging M.M. haar echtgenoot te lijf en plooide hij diens vinger over waardoor de ligamenten volledig afscheurden.

Bij andere feiten van verkeersagressie deelde de Middelkerkenaar in april 2022 een kopstoot en een duw uit aan een man, die hierdoor tegen zijn echtgenote viel. Die laatste hield daar een rugletsel aan over. Bij een derde incident in het verkeer richtte M. zijn agressie tegen de Middelkerkse politie. Hij schold de agenten de huid vol, probeerde hen te schoppen en bedreigde hem net de dood.

In januari 2023 sloeg M.M. ook nog iemand een bloedneus op een parking in Middelkerke. Maar ook in Ruisbroek liet de veertiger van zich horen. Daar reed hij in oktober 2021 een bestuurder klem en gaf hij hem een rake vuistslag. Volgens het OM moet M. dringend aan zijn agressieprobleem werken. De man liep eerder al negen veroordelingen op, onder meer voor geweld.

De Brugse rechtbank veroordeelde M.M. tot twee jaar cel, de helft met uitstel. Zijn vrouw kreeg vier maanden cel met uitstel. De verschillende burgerlijke partijen kregen in totaal om en bij de 8.000 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)