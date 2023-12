Celstraf voor man die vriendin zwaar toetakelt na vrijpartij

Een 36-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot 22 maanden cel, waarvan de helft effectief, voor ernstig geweld tegenover zijn vriendin. In haar hals waren duidelijk wurgsporen te zien. Hij werd daarom vervolgd voor poging tot doodslag maar is enkel veroordeeld voor slagen en verwondingen. Volgens zijn advocaat werd het geweld zelfs uitgelokt.

De feiten dateren van 10 september 2022. D.M. had die dag seksuele betrekkingen met zijn partner, maar zij maakte volgens zijn advocaat plots een ongepaste opmerking over misbruik, iets waar M. in zijn jeugd zelf mee te maken had. “Het was meteen gedaan met de betrekkingen en mijn cliënt rolde zich op zijn zij”, zei de advocaat van M. “Toen begon zijn vriendin hem te slaan.”

D.M. ging daarop door het lint. “Hij sloeg haar met zijn vuist in het gezicht en greep haar met beide handen bij de keel”, beschreef het Openbaar Ministerie op het proces. “Vervolgens liet hij haar achter als een stuk vuil en vertrok hij.” Het slachtoffer had onder meer een blauw oog en een gebroken neus.

“Ik vind het jammer dat dit gebeurd is, maar heb haar niet geslagen omdat ik dat wilde, ik zag geen andere uitweg”, zei D. zelf in de rechtbank. “Ik ben enkel voor mezelf opgekomen.”

D.M. heeft een drugsverleden en kampt met schizofrenie. Daarvoor wordt hij echter behandeld, dus was er volgens het parket geen oorzakelijk verband tussen zijn geestesstoornis en het geweld. Er is dus geen sprake van ontoerekeningsvatbaarheid. Naast de celstraf moet D. 800 euro boete betalen en 2.650 euro schadevergoeding. (JF)