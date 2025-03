Celstraf voor man die slapende reiziger brutaal overvalt in station

Een 20-jarige man uit Nieuwpoort is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden nadat hij samen met een kompaan een slapende reiziger van zijn trolley beroofde in het station van Oostende. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond.

Het slachtoffer lag in de nacht van 24 op 25 februari vorig jaar te slapen in het station van Oostende, terwijl hij wachtte op zijn trein. Beklaagde Q.P. en een kompaan vielen hem lastig en gingen uiteindelijk aan de haal met zijn trolley. Het slachtoffer ging hen achterna maar kreeg rake klappen van de daders waardoor hij in het gips belandde. De man was een maand werkonbekwaam.

Dankzij camerabeelden konden de daders snel getraceerd worden. Ze hadden zich verschanst in de kelder van het opvanghuis van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Tijdens de fouille vond de politie twee bankkaarten. Die staken in een handtas die eerder die nacht gestolen werd uit de wagen van een vrouw. Volgens het OM stal het duo ook nog een gsm uit een andere wagen. In beide gevallen werd een ruitje stukgeslagen.

Effectieve celstraf

De kompaan van P. is volgens de gerechtspsychiater geestesgestoord en werd daarom eerder al door de raadkamer geïnterneerd. Zodoende werd alleen Q.P. voor de Brugse strafrechtbank gedaagd, maar daar kwam hij vorige maand voor zijn proces niet opdagen. Het OM vroeg twee jaar cel voor de jongeman, die intussen zeven maanden in voorhechtenis zit. “Door zijn druggebruik is de kans op nieuwe feiten groot”, besloot de procureur.

Uiteindelijk werd P. door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden. De jongeman moet aan twee burgerlijke partijen voorlopig in totaal 1.660 euro schadevergoeding betalen.