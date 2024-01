Celstraf voor kwalijke duw aan vrijwilligster NorthSealTeam in Oostende

Anderhalf jaar nadat ze zwaar ten val kwam door een duw, kampt een vrijwilligster van het NorthSealTeam nog steeds met evenwichtsstoornissen. Haar belager, een Portugese vrouw, krijgt nu zes maanden effectieve celstraf.

Het slachtoffer is actief als vrijwilligster bij het NorthSealTeam, een vereniging die de rustende zeehonden aan de Belgische kust beschermt. Op 14 augustus 2022 was ze op het strand ter hoogte van het Zeeheldenplein in Oostende rustende zeehondjes aan het bewaken. Omdat beklaagde P.L. (36) erg luidruchtig was, stapte het slachtoffer op haar af en vroeg ze om wat rustiger te zijn. De Portugese vrouw gaf haar prompt een duw, waardoor ze op het achterhoofd viel. Ze liep daarbij een hersenschudding op en kampt nog altijd met evenwichtsstoornissen.

Hevige ruzie

Toen de politie ter plaatse kwam, wezen meerdere getuigen P.L. aan als de dader. De vrouw uit Etterbeek was nog altijd luidruchtig en stelde zich verbaal heel agressief op. Naar eigen zeggen was ze die dag in een hevige ruzie verwikkeld met haar echtgenoot. Ze betwistte dat ze de vrijwilligster een duw gaf en ging niet in op een voorstel tot bemiddeling. De vrouw kwam ook niet opdagen voor haar proces. Aan het slachtoffer moet ze ruim 1.800 euro schadevergoeding betalen. (AFr)