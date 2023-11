Celstraf voor duo dat vechtend politiebureau binnenstrompelde: “De ene had een schaar vast, de andere een schuimspaan”

Twee Afghanen hebben voor de Brugse rechtbank elk drie maanden cel gekregen voor hun aandeel in een bizarre knokpartij die eindigde in het Torhoutse politiekantoor. Enkel voor de jongste is de straf effectief.

Op 16 augustus 2022 kwamen A.S. (23) en M.K. (21) al vechtend het Torhoutse politiekantoor binnengestrompeld. Ze hadden elkaar allebei vast bij de keel. M.K. dreigde met een schaar, terwijl A.S. een schuimspaan vast had. De twintigers verklaarden dat ze op het appartement van A.S. slaande ruzie hadden gekregen. M.K. wou er slapen, maar dat was niet naar de zin van de Torhoutenaar. Uiteindelijk beslisten ze om samen naar de politie te stappen. Bij aankomst aan het politiekantoor gingen ze elkaar evenwel opnieuw te lijf.

Schuimspaan en schaar

M.K., een Harelbekenaar, stuurde zijn kat naar het proces. “Hij was al een tijdje niet meer op het appartement van mijn cliënt geweest”, verduidelijkte Iftara Mohammad, de advocate van A.S. “Hij kwam die avond in eerste instantie wat persoonlijke spullen ophalen, maar uiteindelijk wou hij mijn cliënt wegsturen. Mijn cliënt greep uiteindelijk naar een schuimspaan omdat hij met een schaar werd bedreigd. Hij kreeg ook slagen.”

Het openbaar ministerie vroeg voor allebei zes maanden effectief. A.S. vroeg tevergeefs de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Voor slagen en verboden wapendracht kreeg hij drie maanden celstraf met uitstel. M.K. kreeg bij verstek drie maanden effectief voor doodsbedreigingen en verboden wapendracht. (AFr)