Celstraf voor dronkenlap die na wedstrijd Club Brugge fietser tegen grond sloeg, slachtoffer loopt geperforeerd trommelvlies op

Een 34-jarige Hongaar uit Melle heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor zinloos geweld na een voetbalwedstrijd in Brugge. Ook na een wielerwedstrijd in Wetteren ging Z.B. door het lint.

Op 4 september 2023 waren enkele arbeiders van de technische dienst dranghekken aan het wegnemen na een wielerwedstrijd in Wetteren. De beklaagde, die zwaar gedronken had, viel hen lastig en deelde zelfs een slag uit aan een van de arbeiders. Een agent die tussenbeide kwam, kreeg van Z.B. een stomp in de maag.

Een drietal weken later zorgde Z.B. ook in Brugge voor de nodige problemen. Na een match van Club Brugge hield hij in ontbloot bovenlijf een fietser tegen en gaf hem uit het niets een klap tegen het oor. Het slachtoffer viel in de struiken en liep door de klap een geperforeerd trommelvlies op. Toen de politie arriveerde stond Z.B. met een T-shirt en sjaal van Club Brugge te zwaaien.

Volgens de procureur brabbelde de beklaagde tijdens de feiten in Brugge iets over ‘fietsers zonder licht’. Ze vroeg tien maanden cel. De verdediging vroeg om rekening te houden met twee vonnissen die Z.B. vorig jaar al kreeg opgelegd voor gelijkaardige feiten. “De voorwaarden die waren opgelegd bij een eerder vonnis, liepen ten einde waardoor hij herviel in zijn drankgebruik”, aldus meester Charlotte Demaître.

De rechtbank hield maandag rekening met de eerdere uitspraken, maar legde Z.B. bijkomend tien maanden voorwaardelijke celstraf op. De man moet onder meer zijn alcoholprobleem aanpakken. (AFr)