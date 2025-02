Celstraf voor dolleman die in Zeebrugge bestuurder bedreigde met alarmpistool: “Ik dacht dat ik achtervolgd werd”

Een 47-jarige Nederlander uit Blankenberge heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor een geval van verkeersagressie. De man stapte met een alarmpistool af op de bestuurder van de wagen achter hem. Naar eigen zeggen dacht hij dat hij achtervolgd werd.

Het slachtoffer volgde op 22 november 2022 met zijn auto de Isabellalaan richting Knokke-Heist. In Zeebrugge reed hij achter de wagen van beklaagde Martijn H., die ter hoogte van de verkeerslichten plots uitstapte met een alarmpistool in de handen. De 47-jarige Nederlander stapte af op de auto van het slachtoffer en sloeg met de kolf op het koetswerk.

H. ging er vervolgens vandoor, maar het slachtoffer had zijn nummerplaat genoteerd, waardoor de politie hem snel kon inrekenen. Tijdens zijn verhoor gaf de Nederlander de feiten toe en hij had er ook een verklaring voor. “Ik dacht dat ik achtervolgd werd”, zei hij.

De beklaagde maakte in Nederland al eens melding van een vermeende achtervolging, maar daar bleek niets van aan. Toch ontkende H. in zijn verhoor dat hij zich zaken inbeeldde. Volgens het OM is er mogelijk sprake van paranoia en dringt een psychiatrisch onderzoek zich op. Maar H. kwam niet opdagen voor zijn proces, waardoor de procureur zich genoodzaakt zag om twaalf maanden effectieve celstraf te vragen. (AFr)