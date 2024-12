Celstraf voor Diksmuideling die partners zwaar toetakelde en zelfs probeerde te wurgen

Een 38-jarige Diksmuideling heeft voor de Brugse strafrechtbank twintig maanden effectieve celstraf gekregen voor partnergeweld. Jens B. kwam niet opdagen voor zijn proces.

Op 19 juni 2022 liep een banale discussie tussen B. en zijn toenmalige vriendin in Brugge zwaar uit de hand. De man gaf het slachtoffer eerst een vuistslag op het been en vervolgens nog twee vuistslagen in het gezicht. Hij gooide de vrouw op de grond en trapte in haar gezicht. Haar oogkas en kaak waren hierdoor gebroken. Ze was twee maanden werkonbekwaam.

Tegen de politie beweerde B. dat hij zelf geslagen werd door zijn partner. Hij zou gereageerd hebben met een klets op de bil en dat zijn voet per ongeluk het hoofd van de vrouw moet geraakt hebben, nadat hij haar van het bed had getrokken. Gelet op de zware verwondingen, bestempelde de rechtbank die uitleg als ongeloofwaardig.

Ook tijdens een volgende relatie kwam de beklaagde meermaals agressief uit de hoek. Hij sloeg de jonge vrouw en probeerde haar zelfs eens te wurgen. Volgens haar vader zou ze vroeg of laat op het kerkhof eindigen. B. sloeg haar op 3 maart vorig jaar in Lichtervelde ook nog eens een neusbreuk. De man beweerde dat de vrouw gewond raakte bij een val.

B. werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor geweld. In mei kreeg hij nog 37 maanden cel nadat hij de oogkas van een buschauffeur verbrijzelde. (AFr)