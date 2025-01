Celstraf voor dertiger die in Brugge deur van appartement instampte en slapende man aanviel met schaar

Een 32-jarige Palestijn uit Brugge heeft bij verstek achttien maanden effectieve celstraf gekregen nadat hij een twintiger aanviel met een schaar.

Het slachtoffer lag op 26 oktober 2024 te slapen in de zetel van een appartement in Brugge. Op een bepaald moment stampte beklaagde Motasem A. de voordeur in en ging het slachtoffer meteen te lijf met een schaar. Die kon uithalen naar het gezicht afweren, maar werd wel geraakt aan de arm. Uiteindelijk kon het slachtoffer samen met een derde de beklaagde buitenwerken.

Tegenover de politie beweerde A. dat hij spullen kwam ophalen in de woning. Maar dat hij de deur intrapte en het slachtoffer aanviel met een schaar, ontkende de Palestijn met klem. Hij beweerde dat het slachtoffer zichzelf verwond had aan een stuk glas. Toen hij buiten werd gezet zou A. het glas van een deur hebben gebroken door met een parfumflesje te gooien.

A. kwam niet opdagen voor zijn proces in de Brugse strafrechtbank. (AFr)