Celstraf na slagen aan ex-schoondochter die niet kwam poetsen

Een 52-jarige man uit Veurne kreeg tien maanden cel omdat hij zijn eigen ex-schoondochter en haar vriendin klappen gaf. J.V. ging hen thuis op zoeken uit woede omdat zijn ex-schoondochter niet was komen opdagen om te poetsen.

Op 14 juni vorig jaar belde D. de politie op nadat ze bij haar thuis samen met haar vriendin M. bezoek had gekregen. J.V. zou volgen het verhaal in een razernij naar hun woning zijn getrokken omdat D. niet was komen opdagen om te poetsen. “D. is zijn ex-schoondochter en J.V had naar eigen zeggen 70 euro betaald opdat ze bij hem zou komen poetsen”, sprak de procureur. “De vrouw belde echter af omdat ze ziek was en dat pikte J.V niet. Hij zocht ruzie met de vrouwen en pikte uit hun huis een set scharen mee. Intussen was de politie gebeld en die trof de man dronken aan bij het station met de scharenset bij de hand.”

Beide vrouwen zeggen zwaar onder de indruk te zijn van de feiten en kregen 350 euro schadevergoeding.” De advocaat van J.V. had een andere mening op de feiten.” Die dame is zijn ex-schoondochter die hij regelmatig financieel steunde. Zelfs als de relatie eindigde. Ze bleef soms geld vragen en als wederdienst voor zijn 70 euro vroeg hij om zijn huis eens te komen poetsen. Toen ze zogezegd ziek afbelde wou hij zijn geld terug. Er was een discussie, maar er viel geen enkele klap en de scharenset nam hij zoals afgesproken mee als waarborg. We vragen de vrijspraak.” Daar ging de rechter niet op in. (JH)