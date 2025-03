Celstraf met uitstel voor zware verkeersagressie tegen 74-jarige man in Middelkerke

Een 34-jarige man uit Nieuwpoort heeft voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor verkeersagressie. Kenneth V. ging in Middelkerke een 74-jarige chauffeur te lijf omdat die volgens hem een te traag manoeuvre uitvoerde.

In de Middelkerkse deelgemeente Lombardsijde wou het tien 74-jarige slachtoffer op 21 mei vorig jaar met zijn wagen rechtsomkeer maken om te kunnen parkeren. Tijdens dat manoeuvre moest hij wel even stilstaan om het aankomende verkeer te laten passeren. Dat was niet naar de zin van beklaagde Kenneth V. (34) die met zijn wagen achter die van de zeventiger stond. V. stapte uit en stapte op zijn wagen af.

Het slachtoffer draaide zijn raampje open waarna hij meteen enkele rake vuistslagen kreeg op zijn handen en armen. Vervolgens sloeg V. ook nog een deuk in het koetswerk van de wagen van het slachtoffer, dat zes dagen werkonbekwaam was. Kenneth V. werd eerder al negen keer veroordeeld voor verkeersinbreuken, waarvan vier keer rijden onder invloed. Op het moment van de feiten stond hij zelfs onder voorwaarden in het kader van een drugsonderzoek.

Volgens zijn advocaat had V. vlak voor de feiten een zware ruzie met zijn toenmalige vriendin, die op de achterbank van de wagen zat. “Ze had net aangekondigd dat hij zijn koffers mocht pakken van zodra ze thuis waren”, pleitte meester Jonas Bel. “Intussen heeft hij zich herpakt.” Meester Bel drong met succes aan op een celstraf met uitstel onder voorwaarden. Aan het slachtoffer moet V. ruim 600 euro schadevergoeding betalen. (AFr)