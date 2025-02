Celstraf met uitstel voor twintiger die minderjarige zus in elkaar timmerde op carnaval in Heist

Een 27-jarige man kreeg in de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel nadat hij zijn eigen zus in elkaar sloeg op het carnaval in Heist.

De beklaagde was op 11 april 2024 met zijn zus en een vriendin aanwezig op het carnaval in Heist. Op camerabeelden was te zien hoe J.V. (27) zijn toen 17-jarige zus tegen de grond werkte en vervolgens een tiental vuistslagen gaf. Na een korte pauze begon de twintiger opnieuw op zijn zus te kloppen. Het meisje raakte daarbij lichtgewond.

In haar verhoor beweerde het slachtoffer dat haar broer plots agressief werd en haar slechts één duw gaf op de neus. Ze wilde geen klacht indienen tegen haar broer, die zich naar eigen zeggen niets meer herinnerde van de feiten. De man kreeg in het verleden al eens vier maanden cel voor slagen en bedreigingen. Voor zijn huidige proces kwam hij niet opdagen. (AFr)