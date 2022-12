Celstraf met uitstel voor man uit Nieuwpoort die ventilator naar vrouw gooit

Een 35-jarige man uit Nieuwpoort is voor de tweede keer in een jaar tijd veroordeeld voor partnergeweld op dezelfde vrouw. K.R. gooide onder meer een ventilator naar haar hoofd en kreeg 10 maanden cel met uitstel.

In november vorig jaar kreeg K.R. al eens 18 maanden cel met uitstel omdat hij zijn vriendin een gebroken rib sloeg. Op het proces weigerde L. toen en schadevergoeding te vragen. “Ook ik heb schuld aan de feiten want ik daagde hem uit. We willen onze relatie een nieuwe kans geven. De twee bleven dus samen maar al snel liep het opnieuw uit de hand.

Op 17 september vorig jaar kwam het weer tot een hoogoplopende ruzie. “Die dag ontstond er een discussie omdat K.R. niet wilde luisteren naar een verhaal van zijn vriendin”, sprak de procureur. “Zij werd daarop kwaad en sloeg iets uit zijn handen waarop K.R. eerst met een ventilator gooide naar L., daarna nog met een sporttas en haarborstel en haar vervolgens aan de haren over de grond sleepte.”

L. liet zich tijdens de nieuwe feiten dus opnieuw niet onbetuigd en vroeg nu een euro schadevergoeding. “We hebben er over gepraat en beslisten dat we beter zijn als vrienden dan als koppel. Zo kunnen we nog communiceren met elkaar want mijn dochtertje is eigenlijk gek van hem. Nu kan ze hem niet meer zien.” De rechter haf K.R. tien maanden cel met uitstel en legde hem tevens een contactverbod op. (JH)