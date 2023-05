Celstraf met uitstel voor man uit Koksijde die vriendin met petroleum overgoot

Een 50-jarige man uit Koksijde heeft één jaar cel met uitstel gekregen voor feiten die véél slechter hadden kunnen aflopen. De man overgoot in februari zijn vriendin thuis met petroleum na een ruzie en dreigde haar in brand te steken. Toen de politie aankwam, besprenkelde hij zichzelf en haalde een aansteker boven. Volgens zijn advocaat ging het gewoon om een schreeuw om aandacht.

Op 23 februari rond 20 uur kreeg de politie een vreemd telefoontje. Nota bene van de 50-jarige dader zelf. “Hij belde zelf de politie op dat ze meteen naar zijn woning moesten komen”, sprak de procureur. “Er waren strubbelingen geweest met zijn vriendin en die was gevlucht. Hij was over zijn toeren. Tijdens het aanrijden merkte de politie op straat een vluchtende vrouw op blote voeten op. Het bleek zijn vriendin te zijn. Tijdens een hoogoplopende ruzie, waarbij de man andermaal onder invloed van alcohol was, had hij de vrouw overgoten met petroleum. Hij dreigde daarbij haar, zichzelf en de woning in brand te steken.”

Aansteker

Toen de politie aankwam troffen ze een kwade J.D. aan in de deuropening. De man riep meteen dat ook hij petroleum over zich had gegoten en zichzelf en het huis in brand zou steken als de politie zou naderen. Hij haalde zelfs een aansteker boven. Hij kalmeerde pas toen een vriend ter plaatse kwam en op hem inpraatte.”

De man heeft al een fiks strafblad waar liefst 27 voorgaande feiten op staan. Volgens zijn advocaat ging het niet meer dan een schreeuw om aandacht. “Tijdens de coronacrisis kon hij niet werken en raakte hij verstrikt in een drankverslaving, waar hij nog steeds mee worstelt. De feiten waren een schreeuw om aandacht, om hulp.”

Die krijgt hij nu want hij kreeg 1 jaar cel met uitstel onder voorwaarden en 400 euro boete. Die voorwaarden houden onder meer in dat hij zich moeten laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem. (JH)