Celstraf met uitstel voor man die tandprothese uitsloeg bij Oostendse zeventiger die hij ten onrechte verdacht van exhibitionisme

Een 31-jarige man uit Koekelare heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden celstraf met uitstel gekregen voor slagen aan een Oostendse zeventiger die hij ten onrechte verdacht van zedenfeiten ten aanzien van zijn minderjarige dochtertjes. Naar eigen zeggen was er sprake van onweerstaanbare dwang, maar dat acht de rechtbank niet bewezen.

Op 30 maart 2021 speelden de twee dochtertjes van M.R. op het Cardijnplein in Oostende. Toen de meisjes van negen en zes jaar oud zich uitleefden op de wipplank, zagen ze hoe een oude man met witte haren zijn geslachtsdeel bovenhaalde en voor hun ogen begon te masturberen. In paniek liepen de meisjes naar huis en vertelden hun vader wat er gebeurd was. Die hoorde via een getuige dat de dader vermoedelijk D.D. (70) was. Die zou eerder ook al kinderen hebben lastiggevallen aan een tramhalte.

Blind van woede stormde M.R. naar de woning van D.D., beukte de deur in en sloeg de zeventiger in elkaar. De man verloor daarbij een tandprothese die eerder die dag was geplaatst. Onderzoek wees uit dat D.D. kinderporno uitwisselde in dubieuze chatgroepen. Maar dat hij ook de exhibitionist was op het Cardijnplein achtte het openbaar ministerie niet afdoende bewezen. Volgens de verdediging had D.D. bovendien een alibi. “Vlak voor de feiten zat hij nog bij de tandarts en is nadien een vriend gaan ophalen aan het station”, pleitte de advocaat van D.D.

Volgens de raadsman van M.R. was er sprake van onweerstaanbare dwang maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Tussen het vermeende exhibitionisme en de slagen verstreken immers meerdere uren. M.R. moet nu ruim 6.000 euro betalen aan de zeventiger, die zelf vrijgesproken werd voor het exhibitionisme. Voor bezit van kinderporno kreeg hij wel nog zes maanden celstraf met uitstel. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)