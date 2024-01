Celstraf en stadionverbod gevorderd voor Clubsupporter die stoel in gezicht Cerclefan gooide: “Ik wou gewoon een pintje drinken”

Na een beladen wedstrijd tussen Club en Cercle gingen supporters van beide teams op de vuist in het café Bras op ’t Zand. Daarbij werd zelfs een vuurpijl afgeschoten. Een 32-jarige Bruggeling riskeert nu een jaar cel en drie jaar stadionverbod, omdat hij een terrasstoel in het gezicht van een Cerclefan gooide. “Dit was een raid op vijandige supporters”

Nog vóór de wedstrijd op zondag 19 februari in het Jan Breydelstadion kwam het langs de Gistelse Steenweg al tot een confrontatie tussen de politie en de North Fanatics 2013, een harde supporterskern van Club Brugge. Tot rellen kwam het toen evenwel nog niet. Maar na de wedstrijd, die eindigde op een gelijkspel, kwam het aan het café Bras op ’t Zand alsnog tot een gewelddadige confrontatie tussen supporters van de beide teams.

Een twintigtal supporters ging met elkaar op de vuist en werd zelfs een vuurpijl afgeschoten op de deur van de horecazaak. De massaal opgetrommelde politie kon de situatie snel ontmijnen. Zo’n achttien aanwezigen moesten wel een verklaring afleggen en konden daarna terug beschikken.

Confrontatie zoeken

Maar voor Clubsupporter B.C. (32) kreeg het incident nog een staartje voor de strafrechtbank, waar hij terecht staat voor slagen met voorbedachten rade. De Bruggeling gooide tijdens het incident een terrasstoel in het gezicht van een Cerclefan, die daar een snijwonde aan overhield. “De beklaagde was na de wedstrijd bewust afgezakt naar het café om de confrontatie op te zoeken”, stelde procureur Fauve Nowé. “Hij kwam daar niet om een pintje te drinken, maar op zijn frustraties bot te vieren. Dit was een raid op het café en de ‘vijandige’ supporters.”

De procureur vroeg een jaar cel en drie jaar stadionverbod voor B.C., die lang niet aan zijn proefstuk toe was. “Zijn hooliganverleden gaat al terug tot in 2009”, ging procureur Nowé verder. “Hij rijgt al veertien jaar de boetes en stadionverboden aaneen. Hij liep ook al veroordelingen op voor de rechtbank. Drank, drugs en geweld lopen als een rode draad door zijn leven.”

Overdreven

B.C. kwam zich dinsdag zonder advocaat verantwoorden en hield er een totaal andere versie op na. “Het was de politie die ons na de wedstrijd terugstuurde naar het café Bras, waar we ’s ochtends ook al verzameld hadden, omdat we niet naar de Platse mochten”, vertelde hij. “Met vijf à zes man wilden we gewoon nog een pintje drinken, maar plots kwamen er mensen naar buiten en begonnen ons met vanalles te bekogelen. Dat zie je op de camerabeelden. Ik heb toen die terrasstoel teruggegooid, maar niet met de bedoeling om iemand te raken.”

Volgens B.C. was hij helemaal niet van plan om te vechten. “En eigenlijk had dit ook niets meer met het voetbal te maken. Een stadionverbod van drie jaar vind ik dan ook zwaar overdreven.” Naar eigen zeggen is B.C. niet meer de hooligan van weleer. “Dat is allemaal van heel lang geleden”, stelde hij. “Ik gebruik geen drugs meer en concentreer mij volledig op het werk en mijn kinderen.” De uitspraak volgt op 13 februari. (AFr)