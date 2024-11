Camerabeelden nekken handtastelijke barman in De Panne: celstraf voor ongewenste aanrakingen bij jobstudente

De eigenaar van een restaurant in De Panne verdacht zijn barman van diefstal, maar ontdekte op de camerabeelden dat Bilel F. (38) een jobstudente betastte. Dat levert de Tunesiër nu een celstraf met uitstel op.

Omdat hij vermoedde dat zijn barman alcoholische dranken stal, besloot de eigenaar van een restaurant in De Panne de beelden van de bewakingscamera te bekijken. Op de beelden zag hij hoe de barman, Bilel F. (38), een toen 18-jarige jobstudente betastte. Geconfronteerd met de beelden begon het meisje te wenen en vertelde ze dat F. haar meermaals per shift ongewenst aanraakte.

Het slachtoffer werkte pas twee weken in het restaurant, maar al die tijd had F. haar te pas en te onpas betast. Volgens het meisje aan de armen en schouders, maar de beelden wezen uit dat F. haar ook over de rug en het zitvlak wreef. F. maakte ook geregeld seksueel getinte opmerkingen. Op 24 juli 2023 stapte de eigenaar naar de politie.

De politie nodigde F. uit voor een verhoor, maar de man kwam nooit opdagen. Ook op zijn proces liet hij zich niet zien. De man zou met een drankprobleem kampen en werd al vijf keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Voor de feiten in het restaurant kreeg hij uiteindelijk acht maanden cel met uitstel. (AFr)