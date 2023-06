Cafébaas uit Heist die partner probeerde te wurgen krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 47-jarige man uit Knokke-Heist heeft voor de Brugse correctionele rechtbank 25 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor poging tot doodslag. Tijdens een zware ruzie greep J.S. zijn vriendin langdurig bij de keel.

In de nacht van 3 op 4 november 2021 kreeg J.S. het zwaar aan de stok met zijn partner in hun café in Heist. Volgens getuigen sleurde de man het halfnaakte slachtoffer aan de haren naar binnen en takelde hij haar toe met vuistslagen en stampen. Toen de politie arriveerde zag die door het raam hoe de cafébaas boven op het slachtoffer zat en zijn handen rond haar keel hield. Pas toen hij de agenten in de gaten kreeg loste J.S. zijn greep.

Alcoholverbod

Volgens het slachtoffer had J.S. haar meermaals bij de keel gegrepen, tot ze bijna het bewustzijn verloor. Naar eigen zeggen wou de man haar doden, maar die ontkende dat met klem. Hij verklaarde dat ze allebei dronken waren en dat het zijn vriendin was die ruzie begon te zoeken. “Ik wou haar niet doden, maar enkel bedaren”, stelde de veertiger, die in maart 2022 al een jaar cel kreeg voor doodsbedreigingen aan het adres van zijn vriendin en slagen aan zijn ex-partner.

Volgens de rechtbank loste J.S. zijn greep enkel, omdat de politie op zijn raam klopte. Ze hield er wel rekening mee dat de man na vijf dagen voorhechtenis zijn zware drankprobleem aanpakte en intussen terug samen is met zijn vriendin. De rechtbank legde hem onder meer een strikt alcoholverbod op voor de komende drie jaar. J.S. moet ook zijn behandeling verderzetten. (AFr)