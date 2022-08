Cafébaas na aanval met samoeraizwaard door dolgedraaide klant: “Hij sloeg op mijn been, maar in reflex kon ik hem wegduwen”

Een 48-jarige man heeft woensdagavond voor opschudding gezorgd aan Bar Sjansaar op de grens van Koksijde en Nieuwpoort. De veertiger werd in het verleden al verschillende keren uit de zaak gezet, maar kwam woensdag plots weer opdagen. De eigenaar wees hem opnieuw de deur, maar een halfuur later keerde de man terug, deze keer gewapend met een samoeraizwaard en matrak. “In een reflex kon ik hem op de grond duwen”, getuigt de cafébaas.

Bar Sjansaar in de Kinderlaan in Koksijde is sinds enkele jaren de plaats waar je gezellig kan genieten van cocktails, aperitieven en een hapje. Woensdagavond sloeg die gezelligheid evenwel om in een grimmige discussie waarin een 48-jarige klant de hoofdrol speelde. De man was door diverse problemen in het verleden niet meer welkom in de zaak, maar daagde woensdagavond na een tweetal maanden toch weer op. Uitbater Vick Demeulenare sprak hem aan en vroeg hem meteen om naar buiten te gaan. Iets wat de man letterlijk nam, want korte tijd later dook hij weer op… op het terras. “Ik sta hier toch buiten”, zei hij tegen uitbater Vick.

Zwaard van meter groot

Na een discussie waarbij de man hoofd aan hoofd ging staan met de uitbater, vertrok de veertiger uiteindelijk toch. Maar na een halfuur dook hij wéér op. Vick stond op dat moment buiten en kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij de man zag aankomen. “Ik stond op het terras en zag hoe die man, gewapend met een samoeraizwaard en matrak, op mijn zaak kwam afgewandeld”, getuigt Vick. De veertiger was duidelijk gekomen om ruzie te maken. “Try me”, zou hij richting de uitbater geroepen hebben. Die laatste probeerde hem tot kalmte aan te manen, maar veel effect had dat niet. De 48-jarige man haalde uit met het zwaard en raakte daarbij het been van de cafébaas. “Gelukkig was het een bot zwaard. Het was een exemplaar van zo’n meter groot”, aldus Vick.

In een reflex zichzelf en de klanten te beschermen, slaagde de uitbater erin om de heethoofd met een stoel tegen de grond te duwen. De wapens gooide hij daarop meteen weg. Uiteindelijk slaagde Vick er met enkele vaste klanten in om de man te bedwingen, in afwachting van de komst van de politie. De agenten namen de verdachte mee naar het commissariaat en stelden een proces-verbaal op. Het zal uiteindelijk het parket zijn dat beslist wat er met hem zal gebeuren. Voor uitbater Vick was het schrikken, maar ook niet meer dan dat. “Ik hoop dat de mensen ons vooral herinneren omwille van onze lekkere drankjes en de goede sfeer, en niet door dit voorval”, besluit hij met een kwinkslag. (MM)