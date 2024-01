Busje pepperspray levert Oostendenaar zeven maanden effectieve celstraf op

Een 36-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank zeven maanden effectieve celstraf gekregen voor bezit van een busje pepperspray. D.V. was niet aan zijn proefstuk toe.

Op 5 juni vorig jaar voerde het gerecht in het kader van een drugsonderzoek een huiszoeking uit bij D.V. in Oostende. De speurders troffen in zijn woning een busje pepperspray aan. D.V. bekende spontaan dat hij het wapen al bij zich had sinds het vorige van hem werd afgenomen. “Ik kocht het om mij te verdedigen”, verklaarde hij.

De dertiger bleek niet aan zijn proefstuk toe want in december 2022 werd hij al eens veroordeeld voor verboden wapendracht. Hij liep ook al veroordelingen op voor drugs en diefstal. Volgens de rechtbank trok hij daar geen lessen uit. D.V. kwam ook niet opdagen voor zijn proces. (AFr)