Burgemeester wil actie na nieuwe vechtpartij in opvangcentrum: “Nood aan structurele oplossing”

Een dag na de massale vechtpartij moest de politie woensdagavond opnieuw uitrukken naar het opvangcentrum van Poelkapelle. Het conflict flakkerde opnieuw op en er was een incident met een mes.

Het conflict van woensdagavond zou kleinschaliger geweest zijn dan de grote vechtpartij van dinsdagnamiddag, toen zo’n honderd mensen betrokken waren. Het zou gaan om een conflict tussen Palestijnen en Afghanen, dat opnieuw opflakkerde. “Woensdagavond ging het eerder om tientallen, die dreigden met elkaar slaags te raken”, zegt Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper, die zo’n vijf ploegen ter plaatse stuurde.

Overgeplaatst

“Er was een incident gebeurd met een mes, waardoor een van de betrokkenen licht gewond raakte”, vervolgt Verdru. “Die persoon is afgevoerd naar het ziekenhuis. Vier personen zijn bestuurlijk gearresteerd en mogen niet meer terug naar het centrum. Ze worden overgeplaatst naar Sint-Truiden, Luik en Steenokkerzeel. Niet samen, anders wordt het probleem verplaatst.”

Dinsdag waren er vijf bestuurlijke arrestaties en bleken er mensen van buiten het centrum betrokken bij de vechtpartij. Centrumdirecteur Sofie Desseyn zegt dat er dit keer geen buitenstaanders betrokken zijn. “We doen er alles aan om preventief en curatief op te treden”, aldus Desseyn.

Meer middelen

Burgemeester van Langemark-Poelkapelle Dominique Cool (N-VA) kwam opnieuw ter plaatse en vraagt de federale overheid om meer middelen. “Fedasil en de bevoegde overheid moeten voldoende personeel met gepaste training inzetten om proactief tussenbeide te komen. Wij hebben niet de middelen om de situatie hier voortdurend onder controle te houden. Ik heb de indruk dat de zaak momenteel niet onder controle is.”

“Het kan niet dat de hele troepenmacht van onze politie hier constant aanwezig moet zijn. Intussen gaat de handhaving elders op de schop. Hopelijk wordt dit aangekaart in het federaal parlement. Ik wil passende maatregelen, zoals het splitsen van van bevolkingsgroepen, die met mekaar in ruzie komen. Er is nood aan een structurele oplossing. Ik zou graag betrokken worden, zodat we weten wat er gebeurt en we onze inwoners kunnen geruststellen. Zulke situaties kunnen wij niet dag op dag tolereren in Langemark-Poelkapelle”, besluit Cool.

(TP)