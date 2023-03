Burgemeester Dirk De fauw ziet geen reden tot paniek na gewapend incident met minderjarigen: “Razzia’s in scholen zijn niet nodig”

De minderjarige daders die een Brugse tiener met een mes bedreigd hebben zijn geïdentificeerd. “Justitie volgt de zaak op en zal gepaste sancties nemen. Er is geen reden tot paniek en zeker niet tot razzia’s in de Brugse scholen, zoals het Vlaams Belang voorstelt”, stelt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. “Integendeel, de criminaliteit daalt in Brugge, met uitzondering van de cybercriminaliteit.”

Aangezien de daders minderjarig zijn, kan en mag burgemeester Dirk De fauw weinig details geven over de tieners die een jongen met een mes bedreigd hebben. “Er circuleert een filmpje op de sociale media. De politie heeft dat filmpje onderzocht: het gaat niet om recente feiten, de bedreigingen dateren van september-oktober 2022.”

Uitzonderlijk gedrag

“Justitie neemt de zaak ernstig, dankzij een doorgedreven gerechtelijk onderzoek zijn de daders geïdentificeerd, ze zullen een gepaste sanctie krijgen. Het West-Vlaams parket behandelt de zaak. Maar dit ene feit wijst er geenszins op dat de jeugdcriminaliteit gevoelig toeneemt.”

“Het gaat inderdaad om onaanvaardbaar, maar ook uitzonderlijk gedrag. Er is geen enkele reden om nu bijkomende maatregelen te nemen. We moeten de Brugse jeugd niet in het verdomhoekje steken omwille van enkele personen die onaanvaardbare daden stellen.”

Minder criminaliteit

“Er zijn natuurlijk af en toe gevechten tussen jongeren, maar niet meer dan vroeger. Binnenkort evalueert de lokale politie het voorbije jaar. Alle cijfers zijn nog niet binnen, maar ik kan nu al zeggen dat de criminaliteit in Brugge gedaald is. Met uitzondering van de cybercriminaliteit, die neemt toe.”

“Het is niet omdat enkele jongeren onnozel doen dat alle tieners gevaarlijk zijn en met messen staan te zwaaien!”

“Er is dus geen enkele reden om te zeggen dat de politie harder moet optreden tegen jongeren. Of dat er razzia’s in scholen nodig zijn, zoals het Vlaams Belang eist. Het is niet omdat enkele jongeren onnozel doen dat alle tieners gevaarlijk zijn en met messen staan te zwaaien! Op die manier culpabiliseer je de jeugd, we moeten geen problemen zoeken waar er geen zijn! Vergelijk het met de advocatuur: het is niet omdat één Brugse advocaat ooit met een mes bedreigd werd, dat alle 600 Brugse advocaten politiebescherming moeten krijgen!”

Politie waakzaam

“Uiteraard blijft de politie waakzaam. Zo waren er bijvoorbeeld problemen met jongeren in de ondergrondse parkings van de Biekorf en ’t Zand. Dat zijn hotspots, waar agenten geregeld patrouilleren. Die houden we in het oog. En in samenwerking met Interparking werden er al maatregelen genomen. Zo werd de toegang afgesloten, om te verhinderen dat ongewenste individuen er rondhangen.”