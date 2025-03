Burgemeester Defreyne spreekt klare taal na zinloos geweld met tieners: “Leeftijdsgrens GAS-boetes naar 14 jaar brengen”

In de nasleep van de gefilmde vechtpartijen tussen tieners, benadrukt burgemeester Gauthier Defreyne van Gistel de uitzonderlijkheid van de feiten. Tegelijk denkt hij na hoe andere vormen van overlast door jongeren de kop in te drukken.

De feiten zijn genoegzaam bekend: in verschillende filmpjes die op sociale media zijn verschenen, is te zien hoe drie jongeren (14, 14 en 15 jaar) drie andere tieners slagen toedienen. Bij een slachtoffer (17 jaar) gebeurde dat vlakbij de Vaartstraat en het camperterrein, twee anderen (19 en 19 jaar) vielen in de klappen nabij het nieuwe skatepark even verderop. De verdachten zijn geïdentificeerd en het parket volgt de zaak op. “En het parket neemt de voorvallen serieus”, weet burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester). “Daar waar het parket een grondig onderzoek voert, kunnen wij als lokaal bestuur ook maatregelen treffen. Zo zal ik een plaatsverbod laten opstellen, waardoor de betrokkenen een maand lang de vrijetijdssite niet mogen betreden. Een maand is het wettelijke maximum, dat in geval van recidive tot twee keer met een maand verlengbaar is. Het is juridisch ook onmogelijk om een plaatsverbod uit te schrijven voor pakweg alle speelpleinen. Nu, ervaring leert dat plaatsverboden effectief zijn.”

Opnieuw circuleert er een video op sociale media waarbij een jongen uit Gistel enkele rake klappen krijgt. (gf) © GF

Zo worden die ook in Oostende – met succes – opgesteld tegen individuen die herhaaldelijk voor onrust zorgen. “Het is een maatregel ter preventie en om anderen te beveiligen”, onderstreept Defreyne, die met de betrokkenen en hun ouders ook in gesprek wil treden. Tegelijk moet de burgemeester ook iets van het hart. “Sommigen beweren plots dat Gistel een soort van ‘hellhole’ is met heel wat vechtpartijen. Niks is minder waar: de laatste jaren hebben we geen weet van geweldfeiten en filmpjes, zoals deze waarvan sprake, zijn een extreem voorbeeld – ik heb zoiets nooit eerder gezien. Zoiets zou helaas overal kunnen gebeuren. Wel hebben we enkelingen in onze stad die voor overlast zorgen. Zo krijgen we meer meldingen binnen van het afsteken van luide bommetjes. De politie doet wel z’n werk om de overtreders te vatten, maar dit soort overlast is voor het parket geen prioriteit. Daarom: ik wil de lokale GAS-wetgeving laten aanpassen zodat we ook 14-jarige overtreders kunnen beboeten voor overlast – nu ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. Deze aanpassing moet echter binnen onze politiezone worden bekeken, maar ik zal hiervoor alvast pleiten.” Intussen suggereerde oppositiepartij Vlaams Belang om meer politie op straat te zien. “Momenteel doen onze negen politiecollega’s op het terrein goed werk. Meer blauw op straat betekent ook meer personeelskosten. Onze bijdrage aan de politiezone Kouter is op dit moment 1,3 miljoen euro.”