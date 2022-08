Burenruzie escaleert tot affichecampagne in Oudenburg

Net op de drukste dag van het jaar in de Arnoldusstad, de Internationale Rommelmarkt van 15 augustus, escaleerde een burenruzie in de Mariastraat met een affichecampagne.

De bovenbuur verwijt zijn onderbuur drugsgebruik en van het uitdelen van slagen en schoppen. Hij dreigt zelfs met een rechtszaak. De onderbuur beschuldigt de andere er dan weer van dat hij op zijn vrouw timmert en al jaren de straat terroriseert.

“De problematiek is ook bij mij bekend”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “De lokale politie is op de hoogte en trachtte al meerdere keren te bemiddelen, zonder resultaat. Het is een moeilijk geval, en aanhoudende ruzie tussen twee mannen.”

Dinsdagmorgen waren alle affiches al verwijderd.