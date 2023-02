Buldog overleeft als bij wonder zware klappen van baasje in Blankenberge

De buldog die afgelopen weekend zwaar werd mishandeld door zijn baasje in Blankenberge, is door het oog van de naald gekropen. “Het is een wonder dat hij na zo’n vreselijke mishandeling buiten levensgevaar is”, zeggen ze bij asiel MLM-Bulies, dat de hond zal opvangen en binnenkort op zoek gaat naar een nieuwe eigenaar voor de viervoeter.

Zondag rond 21 uur kwam bij de politie van Blankenberge een verontrustend telefoontje binnen. In Park De Craene zagen getuigen hoe een man tegen zijn hond aan het schoppen was. Zij konden ter plaatse effectief de eigenaar en hond aantreffen. “De hond was er relatief erg aan toe en was lelijk toegetakeld”, zegt politiewoordvoerder Jan Maertens. “Het werd uiteindelijk overgebracht naar een dierenarts voor verzorging. Ondertussen onderging het ook een operatie.”

Buiten levensgevaar

En die operatie was levensnoodzakelijk, zo blijkt. De buldog was bewusteloos en had diverse inwendige bloedingen. Het beest verloor veel bloed en de helft van zijn lever moest operatief verwijderd worden. Diesel, de naam van de hond, moet nu nog een week in de dierenkliniek blijven om aan te sterken van de operatie. Ook zijn leverwaarden moeten strikt in de gaten gehouden worden.

“Diesel is op dit moment buiten levensgevaar”, zeggen ze bij MLM-Bullies, een asiel gespecialiseerd in buldogs. Eenmaal de viervoeter de dierenkliniek mag verlaten, zal hij daar opgevangen worden.

“Het is een wonder dat de hond nog leeft na zo’n vreselijke mishandeling. Hij heeft al een plasje kunnen doen, maar zelfstandig eten lukte nog niet. De dierenarts vertelde ons ook dat de nageltjes van de hond tot op het bot zijn afgesleten, waardoor hij vermoedt dat hij regelmatig over de grond werd gesleurd.”

Proces-verbaal

Bij MLM-Bullies zijn ze alleszins diep onder de indruk van het tragische voorval. “Het is een opluchting dat dat dier niet meer terug moet naar zijn baasje”, klinkt het. “We zijn de getuigen die de politie verwittigden heel dankbaar. Dankzij hen leeft Diesel nog. Het is een heel dapper mannetje dat zeker een tweede kans verdient.”

Ondertussen loopt het onderzoek naar de dierenmishandeling volop verder. Want de eigenaar riskeert wel degelijk voor de rechtbank te moeten verschijnen. De politie stelde proces-verbaal op en de man, een dertiger, zal binnenkort verhoord worden. Daarna moet het parket beslissen wat er met de zaak zal gebeuren. (MM)