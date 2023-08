Brutale wraakactie na inbraak kan Oostendse broers tot vier jaar cel opleveren

Toen twee jongelui hun flat in Oostende binnendrongen en met heel wat waardevolle spullen aan de haal gingen, besloten de broers T.B. (22) en T.B. (19) het recht in eigen handen te nemen. Ze zochten de daders op in hun woning en gingen een van hen te lijf met een hamer. “Hij werd tot bloedens toe geslagen en daar namen ze foto’s van”, aldus de procureur.

Op 22 maart drongen twee jongelui het appartement van de broers T.B. (22) en T.B. (19) binnen. Ze gingen aan de haal met dure jassen, een spelconsole, een trui en enkele horloges van hun vader. In plaats van de politie te verwittigen besloot de oudste broer wraak te nemen en de buit terug te halen. Naar eigen zeggen omdat hij “voor zijn kleine broer wou zorgen”. Die laatste woont tegenwoordig in Brugge.

Daags na de inbraak drong de oudste broer de woning van een van de daders in Veurne binnen. T.B. gaf de bewoner rake klappen maar kon zijn spullen niet recupereren. Nog eens twee dagen later drongen de beide broers de woning van de andere dader in Middelkerke binnen. Bij die ‘home invasion’ troffen ze evenwel opnieuw de Veurnenaar aan en gingen hem te lijf met de hamer die hij bij de inbraak in hun flat gebruikt had. “Het slachtoffer werd tot bloedens toe geslagen terwijl hij op de grond lag en de broers namen daar zelfs foto’s van”, aldus procureur Frank Demeester. “Ze vluchtten weg met een jas en een iPhone.”

Demeester vroeg woensdag vier jaar cel voor de oudste broer en dertig maanden cel voor de jongste. “Hij beseft dat hij buitensporig reageerde”, pleitte de advocate van de oudste, die al meermaals met het gerecht in aanraking kwam. Ook de jongste betwistte de feiten niet. “Door zijn verleden dacht hij dat de politie hem niet au sérieux zou nemen”, pleitte zijn advocaat. “Hij geeft toe dat hij die hamer meenam maar ontkent met klem dat hij ermee sloeg. Hij liet zich meeslepen. Die horloges hadden een grote emotionele waarde.”

De oudste broer vroeg een mildere straf, de jongste een werkstraf. In de zaak staat ook nog Oostendenaar M.J. (21) terecht. Hij voerde de broers met zijn wagen naar Middelkerke en riskeert een jaar cel. “Hij wist niet dat er geweld zou gebruikt worden”, aldus zijn advocaat. Een vierde beklaagde, A.P. (21) uit Koksijde, riskeert zes maanden cel omdat hij de naam en woonplaats van de inbrekers zou hebben doorgespeeld aan de broers. Hij kwam niet opdagen voor het proces. De uitspraak volgt op 31 augustus. (AFr)