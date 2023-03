Brusselaar die in Koksijde bakkerij wou overvallen al naar strafrechter doorverwezen

Amper een maand nadat hij met een aardappelmesje een gewapende overval wilde plegen op een bakkerij in Koksijde, is een 41-jarige Brusselaar al naar de strafrechter doorverwezen. Dat besliste de raadkamer in Veurne dinsdag.

Op woensdag 15 februari rond 14 uur stapte de Brusselaar bakkerij Diemas op de Koninklijke Baan in Koksijde binnen. De man had gewacht tot er geen klanten waren om binnen te komen. Hij had een zwarte pet op en verborg zijn gezicht in zijn sjaal. Eenmaal binnen ging de 41-jarige Brusselaar meteen achter de toonbank staan en stapte op winkelbediende Wendy Beun (45) af. Hij haalde een aardappelmesje boven en bedreigde er Wendy mee. “Hij eiste de inhoud van de kassa maar ik zei hem meteen dat hij maar moest werken voor zijn geld”, zei Wendy.

Het ging wel degelijk om een poging tot een gewapende overval, want de man hield zijn mesje op amper een halve meter van Wendy vandaan. De vrouw bleef ijzig kalm, belde haar bazin op en sloot met behulp van twee voorbijgangers de zaak af. Daarop leek de overvaller te aarzelen en plots begon hij te smeken om hem te laten gaan. Vervolgens werd de houding van de man vreemd: hij kromp ineen op de vloer en wachtte jammerend de komst van de politie af. Sinds de feiten zit de man in de cel. Dinsdag moest hij voor de tweede keer voor de raadkamer in Veurne verschijnen en die besliste om de man verder aan te houden. Omdat het onderzoek intussen afgerond is werd hij zelfs meteen doorverwezen naar de strafrechter in Veurne waar hij voor de feiten een effectieve celstraf riskeert. Wellicht zal de man al in april voor de rechter komen. (JH)