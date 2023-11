Brugse zestiger krijgt opschorting van straf voor bezit van kinderporno

Een 62-jarige Bruggeling heeft van de rechter opschorting van straf gekregen voor bezit van kinderporno. Voor verspreiding van dergelijke beelden zag de rechtbank geen bewijs. M.D. riskeerde zes maanden cel.

Uit informatie van het Amerikaanse gerecht bleek dat in mei 2019 vanaf de computer van Bruggeling M.D. strafbare beelden werden geüpload. Op 17 juni 2020 volgde een huiszoeking en troffen de speurders op de tablets en gsm’s van D. enkele foto’s aan van seksueel misbruik van minderjarigen. Tijdens zijn verhoor beweerde D. dat de beelden wellicht per toeval in zijn bezit waren gekomen via het chatten. Hij ontkende ook dat hij zich aangetrokken voelt tot kinderen.

Volgens zijn advocaat ging de man ook niet bewust op zoek naar dergelijke beelden. “Tussen een grote hoeveelheid legale beelden was de kinderporno maar een heel kleine fractie”, pleitte meester Rik Demeyer. “Van verspreiding was absoluut geen sprake.” Meester Demeyer stuurde met succes aan op een opschorting. Sinds de betrapping pleegde D. ook geen nieuwe feiten meer. (AFr)