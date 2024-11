Brugse whisky distilleerder Thibaut De Meyer aangevallen door man met machete: “Ik ben pas papa geworden en vreesde mijn kleine meid nooit meer te zien”

Woensdag in de late namiddag is Thibaut De Meyer, mede-eigenaar van de Bruges Whisky Company, op straat in de Astridlaan in Assebroek aangevallen door een man met een machete. De lokale politie kon de dader oppakken en voor verhoor meenemen. Het dossier is in handen van het parket.

“Het leek hier woensdag wel een western in de Astridlaan. Diverse politiecombi’s stonden rondom de Bruges Whisky Company”, vertelt een buurman ons, die vermoedt dat het enkel om een uit de hand gelopen burenruzie ging. Kort na de feiten postte Peter De Meyer op de facebook-pagina ‘Ge zijt van Assebroek als ge…’ evenwel zijn versie van de feiten: “Mijn zoon is aangevallen, toen hij in zijn auto probeerde te stappen. Join the islam, I want to rape you, zei zijn belager, die Thibaut wou steken met een groot mes.”

Onder invloed

Een dag later, nadat hij door de politie verhoord is en al kon bekomen bij slachtofferhulp, vertelt Thibaut De Meyer (30) ons wat hij meemaakte : “Ik zat omstreeks 17 uur voor de Bruges Whisky Company in mijn auto, toen een persoon op het voetpad teken deed naar mij. Ik dacht dat die man een vraag of een probleem had en opende het portier van mijn auto. Die man deed een aanvallende beweging en greep mij bij de schouders en de nek.”

“Hij bedreigde mij en zei: Join the islam, I want to rape you. Hij was duidelijk onder invloed, zijn pupillen waren zeer groot. Ik probeerde mij los te rukken, maar hij bleef aandringen. Hij zei dat hij mij leuk vond en mij wou liefhebben. Een fietser passeerde, zonder om te kijken. Nadien liep ik, al duwend en trekkend, naar de rijbaan gelopen, in de hoop dat automobilisten zouden stoppen en hulp bieden. Vier auto’s en een vrachtwagen reden in een boogje om ons en hielden niet halt. Ik voelde mij echt in de steek gelaten.”

Papa

“Ik vreesde op een bepaald moment voor mijn leven. Ik ben nog maar een maand geleden papa geworden en dacht dat mijn kleine meid zonder vader zou moeten opgroeien. Maar ik slaagde erin om mij los te rukken en naar de distilleerderij te lopen waar mijn papa aan het werk was. Mijn belager achtervolgde mij tot in de gang. Wat is je probleem, zei mijn papa. Vervolgens is die man weggelopen. Hij ging bij de buren een garage binnen en kwam een halve minuut later terug naar buiten met een machete van wel 30 centimeter lang.”

De distilleerderij in de Astridlaan in Assebroek waarde feiten plaatsvonden. © svk

“Hij deed stekende bewegingen naar mij en mijn vader. Papa schopte die vent tegen de schenen, ik greep hem vast, zodat hij op de grond viel. Papa pakte een stoeptegel, waarna onze belager wegliep. We hebben meteen de politie opgebeld, die snel massaal aanwezig was en de man in de buurt kon oppakken.”

Geradicaliseerd?

“De dader was al enkele dagen in de buurt aanwezig, ik had hem een keer gesproken, toen hij polste naar iemand die boven onze distilleerderij woont. Blijkbaar verbleef hij al een tijdje enkele huizen verder, waar meerdere Afghanen wonen. Met die buren hebben we nog nooit problemen gehad.”

“De politie heeft mij verteld dat ze het dossier overgedragen hebben naar het parket. De dader zal wellicht vervolgd worden voor poging tot doodslag en terrorisme. Het zou om een geradicaliseerde moslim gaan. Hij droeg in elk geval een Afghaans kralenhoedje”, aldus een duidelijk aangeslagen Thibaut De Meyer.

Verder onderzoek

De lokale politie bevestigt dat ze woensdag een melding kreeg van een verdachte die rondliep met een mes. “We zijn erop afgegaan, hebben de man aangetroffen en meegenomen naar kantoor voor verhoor. De precieze omstandigheden worden onderzocht. Het is aan het parket om te beslissen wat er met de verdachte gebeurt.”