Brugse vijftiger verkracht achtjarige kleindochter van vriend en laat haar ook sigaretten roken: vier jaar cel

Een 57-jarige Bruggeling heeft vier jaar effectieve celstraf gekregen voor aanranding en verkrachting van de achtjarige kleindochter van een vriend. D.B. liet het meisje ook sigaretten roken.

Op 12 september vorig jaar zag een getuige hoe D.B. met het slachtoffer op zijn schoot zat op een bankje aan het provinciedomein Boeverbos in Brugge. Volgens de getuige wreef de man over haar bovenbeen en zat hij met zijn hand onder haar rokje. Het meisje was ook een sigaret aan het roken, zonder dat D.B. daar iets van zei. De politie kwam de vijftiger arresteren en sindsdien zit hij in de cel.

D.B. gaf toe dat hij het meisje liet roken maar ontkende de seksuele handelingen. Hij legde uit hoe hij als vriend van de opa geregeld op het meisje en haar broer paste. Hij bleef er ook vaak slapen tijdens het weekend. Volgens het slachtoffer drinkt D.B. veel en betastte hij haar wel vaker terwijl ze ’s nachts in de zetel lag te slapen. Hij verkrachtte haar daarbij met de vingers. Ook op het bankje aan het Boeverbos zou hij haar manueel verkracht hebben, terwijl hij pintjes dronk. Naar eigen zeggen werd ze ook gedwongen om te roken.

Op de gsm van D.B. werden ook drie foto‘s aangetroffen van het geslachtsdeel van een jong meisje. De foto’s bleken kort voordien gemaakt in de woning van de opa van het slachtoffer, dat daar sinds het zelf ook woonde. Op zijn proces beweerde D.B. dat het meisje alles verzonnen had en dat de foto’s op zijn gsm van een Oostendse prostituee waren.

De Bruges strafrechtbank hechtte geen geloof aan de beweringen van D.B. en verwees daarbij naar de consequente verklaringen van het slachtoffer. Voorts werd tijdens het onderzoek vastgesteld dat D.B. online actief zocht naar kinderporno. Naast de celstraf werd de man ook voor vijf jaar uit zijn burgerrechten gezet. (AFr)