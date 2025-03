Brugse vijftiger en co kennen straf nadat hij zonen inschakelt als ‘knokploeg’ voor wraakactie na overspel: slachtoffer loopt driedubbele kaakbeenbreuk op

Nadat de vriendin van een van zijn zonen overspel had gepleegd, zette Afghaan L.R. (51) een wraakactie op poten. Samen met zijn drie zonen lokte hij de liefdesrivaal in een hinderlaag in Brugge. Het slachtoffer werd zwaar toegetakeld, wellicht met een boksijzer. Zijn aanvallers werden veroordeeld tot cel- en werkstraffen.

Het slachtoffer, een 21-jarige Afghaan, vergezelde op 2 februari 2023 een kameraad naar de dokter in Brugge. Nadat ze ook nog een boodschap hadden gedaan, werden de twee op de hoek van ’t Zand en de Smedenstraat aangevallen door vier leden van dezelfde Afghaanse familie. Het slachtoffer kreeg harde klappen in het gezicht en hield daar een driedubbele kaakbeenbreuk aan over. Zijn maat, een 22-jarige Afghaan, liep lichte verwondingen op.

Het zwaargewonde slachtoffer zou een overspelige relatie hebben gehad met de vriendin van beklaagde J.U. (22). Die laatste had hem al enkele keren bedreigd. De dag van de feiten was het slachtoffer L.R. (51), de vader van J.U., tegen gekomen in Brugge. J.U. zou hem vervolgens gevraagd hebben of ze konden praten, maar het slachtoffer zag dat niet zitten.

Op camerabeelden was achteraf te zien hoe L.R. na de ontmoeting was beginnen rondbellen. Hij begon de slachtoffers ook te volgen om hen uiteindelijk in een hinderlaag te lokken samen met zijn drie zonen, onder wie een minderjarige. J.U. gaf zijn liefdesrivaal een slag op de kaak en gebruikte daarbij vermoedelijk een boksbeugel. Zijn broer S.R. (20) en de minderjarige gaven hem ook nog enkele schoppen.

Knokploeg

Tijdens de schermutseling liet het slachtoffer zijn gsm vallen. J.U. graaide die mee. De kameraad kreeg enkele klappen van de vader. Hoewel ze herkend werden op de camerabeelden, ontkenden L.R. en S.R. hun betrokkenheid. J.U. beweerde dat hij zélf klappen had gekregen van de slachtoffers.

Vader L.R. kreeg uiteindelijk een jaar celstraf met uitstel. “Hij was de coördinator en schakelde zijn familie in als een georganiseerde knokploeg”, aldus de Brugse strafrechtbank. Zijn zonen S.R. en J.U. kregen respectievelijk 100 en 150 uur werkstraf opgelegd. Aan de slachtoffers moeten ze een schadevergoeding betalen. (AFr)