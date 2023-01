Brugse frituuruitbater die controleurs bedreigde met aardappelmes krijgt 60 uur werkstraf

Een 56-jarige Chinees heeft voor de Brugse strafrechtbank 60 uur werkstraf gekregen voor doodsbedreigingen en verboden wapendracht.

Op 19 augustus vorig jaar zagen twee controleurs van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hoe N.D. op de stoep voor zijn frituur een sigaret stond te roken. Toen ze hem de peuk op de openbare weg zagen gooien, stapten ze op hem af en vroegen ze zijn identiteitskaart. De man weigerde dit waarop de controleurs hem waarschuwden dat ze de politie zouden verwittigen.

Met mes over de keel

Als door een wesp gestoken liep de man naar binnen en keerde hij terug met een aardappelmes in de hand. “I will kill you”, riep hij meermaals terwijl hij dreigend met het mes over zijn keel ging. De controleurs namen de benen, maar een getuige zag hoe N.D. hen nog een tiental meter achtervolgde en bleef roepen dat hij hen ging doden en zelfs ging opofferen. Een bewakingscamera filmde het tafereel.

De politie snelde ter plaatse en tijdens zijn verhoor stelde N.D. dat hij een eerlijke, hardwerkende man is. Naar eigen zeggen mocht hij een sigaret laten vallen voor zijn deur aangezien hij achteraf toch alles zelf weer opruimt. De bewegingen met het mes over zijn keel zou hij gemaakt hebben omdat de controleurs hem anders niet gingen begrijpen.

Geviseerd

De advocate van de friturist pleitte dat de man als anderstalige in de horeca vaak gecontroleerd wordt en zich daarom geviseerd voelt. De rechtbank hield rekening met zijn blanco strafblad en kende aan de slachtoffers elk 250 euro schadevergoeding toe. Als D. zijn werkstraf niet correct uitvoert wordt ze omgezet in zes maanden cel. (AFr)