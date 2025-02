Brugse dertiger betaalde piepjonge meisjes voor naaktfoto’s en orale seks: “Hij wist niet dat ze minderjarig waren”

Meisjes van amper dertien jaar oud stuurden tegen betaling naaktfoto’s naar K.V. (32) en bij een 15-jarige meisje ging de Bruggeling nog een stap verder. “Wellicht is dit nog maar het topje van de ijsberg”, aldus de procureur.

De moeder van een Limburgs meisje stapte op 28 februari 2022 naar de politie. Ze verklaarde hoe de beklaagde haar dochter, toen 13 à 14 jaar oud, via Snapchat gevraagd had om naaktfoto’s van zichzelf naar hem door te sturen. Het meisje had vervolgens twee foto’s van het internet geplukt en die tegen betaling naar de dertiger doorgestuurd. Volgens de moeder waren ook twee vriendinnetjes van haar dochter door K.V. benaderd. Een van hen had eveneens naaktfoto’s naar hem gestuurd.

Bij een toen 15-jarig, drugsverslaafd meisje ging K.V. evenwel nog een stap verder. Nadat het meisje was weggelopen uit een instelling had ze in ruil voor 70 euro naaktfoto’s naar hem gestuurd. Maar in november 2022 nam K.V. haar mee naar Oostduinkerke waar hij haar 110 euro betaalde voor orale seks. “Hij maakte misbruik van haar kwetsbare toestand”, aldus procureur Charlotte Vonck.

Tijdens een huiszoeking werden op een tablet en gsm van K.V. geen bezwarende elementen aangetroffen. “De beklaagde gaf bewust een oude gsm mee. Dit dossier is wellicht nog maar het topje van de ijsberg”, besloot de procureur. Ze vroeg 37 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Volgens de verdediging had K.V. niet door dat de meisjes zo jong waren. “Na een relatiebreuk was hij compleet radeloos en zocht hij zijn toevlucht tot alcohol”, pleitte advocate Naima Bouslama. “In een roes zocht hij op gewone datingsites contact met seksueel actieve vrouwen. Hij loog zelf nooit over zijn leeftijd en is enorm geschrokken dat die meisjes nog minderjarig waren. Maar hij had beter moeten weten.”

De beklaagde drukte zijn spijt uit. Zijn advocate vroeg een straf met uitstel. De uitspraak volgt op 3 maart. (AFr)