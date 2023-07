Brugse cafébaas die toerist sloeg met barstoel en minderjarige bewerkte met pepperspray riskeert vijftien maanden cel

Een 41-jarige cafébaas riskeert voor de Brugse rechtbank vijftien maanden cel, deels voorwaardelijk, voor feiten van agressie. Tot twee keer toe ging de Bruggeling een klant te lijf. “Hij gebruikte buitensporig geweld”, stelde de procureur.

In juni vorig jaar kreeg B.V. het in zijn café in de Brugse uitgaansbuurt aan de stok met een Amerikaanse toerist. Die wou de zaak nog betreden terwijl V. al aan het afsluiten was. “De beklaagde gaf de toerist enkele vuistslagen en sloeg hem ook met een houten barstoel”, verduidelijkte procureur Wendy Van Raepenbusch. “Achteraf maakte hij doodleuk een vreugdedansje.” Het slachtoffer moest gehecht worden in het ziekenhuis.

Schoppen en slaan

Na een maand voorhechtenis kwam V. vrij onder voorwaarden. Maar die schond hij op flagrante wijze door nieuwe feiten te plegen. Op 4 maart 2023 ging hij een minderjarige klant te lijf die hij verdacht van drugsverkoop in zijn zaak en eerder die avond al slagen had uitgedeeld aan een andere stamgast. Terwijl de jongen al op de grond lag bleef B.V. hem schoppen en slaan. “Het geweld was buitensporig”, stelde de procureur. “Hij gebruikte zelfs pepperspray op het slachtoffer.”

Agressiebeheersing

B.V. werd opnieuw gearresteerd en zit nog steeds in de cel. Volgens het openbaar ministerie kampt de Bruggeling met een drank- en agressieprobleem. Volgens zijn advocaat ziet B.V. dat ook zelf in. “Hij is geschrokken van het geweld en wil een cursus agressiebeheersing te volgen”, pleitte meester Klaas Van Dorpe. “Hij stond er in die periode helemaal alleen voor in zijn zaak en kampte vaak met conflicten tussen jongeren. Nu wil hij zijn zaak anders runnen zodat hij ’s nachts niet meer constant achter de bar moet staan.”

De rechtbank doet uitspraak op 13 juli. (AFr)