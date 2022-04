Brugs stadsbestuur trekt harde conclusies na voetbalrellen in Jan Breydel

Tijdens de eerste thuiswedstrijd van de play-offs tussen Club Brugge en Antwerp op zondag 24 april zijn er op het einde van de wedstrijd enkele incidenten geweest waarbij zowel Antwerp-supporters als Club Brugge-supporters betrokken waren. Het Brugs stadsbestuur trekt een aantal conclusies. Zo laakt burgemeester Dirk De fauw het feit dat er op bepaalde plaatsen in het stadion te weinig stewards aanwezig waren.

Voor en tijdens de wedstrijd waren er geen noemenswaardige incidenten. Wel waren een aantal Antwerp-supporters een aantal keer in het veiligheidsnet voor het vak 422 (hoek van zuid- en oosttribune) geklommen. Die supporters behoorden tot de ‘harde kern’ van Antwerp. Na aanmaningen van hun eigen stewards namen ze wel iedere keer hun normale plaats terug in.

Frustratie

Na het eindsignaal zijn een aantal Antwerp-supporters uit frustratie en onvrede in het veiligheidsnet geklommen aan de voorzijde van vak 422 in de zuidtribune (bezoekersvak). Via dat net zijn ze voorbij en over de eerste poort in de scheiding tussen de vakken 421-422 (bezoekers) en vak 423 (thuisvak-familietribune) geklommen.

In de neutrale zone tussen de vakken 422 en 423 hebben ze dan uiteindelijk het onderste veiligheidspoortje geforceerd. Een vijftal supporters van Antwerp zijn tot in het vak 423 geraakt. Daar hebben de stewards bijgestaan door Brugse spotters (niet-geüniformeerde politiemensen) de twee groepen min of meer gescheiden kunnen houden tot geüniformeerde machten ter plaatse waren. Daarbij werd ook gebruikt gemaakt van pepperspray om de Antwerp-supporters op andere gedachten te brengen.

Pepperspray

Een grote groep Brugse supporters uit de oost-tribune hebben geprobeerd de poorten van de neutrale zone tussen de oost- en zuidtribune te forceren. In eerste instantie zijn ze erin geslaagd om over de oostelijke poort te kruipen. Kort daarna bezweek de oostelijke poort onder de druk van de massa.

Ook de tweede poort aan de zuidzijde werd geforceerd. Een vijftiental supporters is tot achter de zuidtribune vakken 421-422 geraakt. Daar werden ze opgevangen door het daar opgestelde peloton en teruggedreven onder andere door gebruik te maken van pepperspray. Andere eenheden in versterking hebben de neutrale zone vrijgemaakt en de oostelijke poort terug gesloten en bewaakt. Daarbij werd sporadisch gebruik gemaakt van de wapenstok. Een vijftal Brugse supporters werden kort opgepakt en geïdentificeerd.

Andere supporters zowel uit de oost als de noord-tribune maakten ondertussen een omtrekkende beweging via de westzijde van de stadion om zo in de zuidtribune (vakken 423/424/425) te geraken om daar de confrontatie op te zoeken met de doorgebroken Antwerp-supporters.

Derde tijd

De politie was in plaats gesteld voor de zogenaamde ‘derde tijd’ (vertrek van supporters en toezicht in de bredere stadionomgeving om groepen gescheiden te houden). 15 minuten voor het einde van de wedstrijd is de gebruikelijke tactische aanpak bij een ogenschijnlijk rustig verloop van de gebeurtenissen in het stadion. Daardoor stonden een groot aantal eenheden al op enige afstand.

Die eenheden werden teruggeroepen naar het stadion om bijstand te leveren. Zij werden echter, op een aantal plaatsen, opgehouden omdat poorten niet meer bemand waren door stewards van de organisatie of omdat de aanwezige stewards bepaalde poorten niet goed konden bedienen. Hierdoor ging er tijd verloren en konden de politieversterkingen niet op de meest snelle en efficiënte manier worden ingezet.

Conclusies

Volgens burgemeester Dirk De fauw zal de politie zowel intern als samen met de veiligheidsverantwoordelijke van Club Brugge nog deze week de gebeurtenis debriefen en analyseren: “Dit neemt niet weg dat we nu al een aantal conclusies kunnen trekken.”

“Vooreerst stellen we vast dat na een periode van relatieve rust rond het voetbalgebeuren, onder meer natuurlijk door de coronaperiode, het Jan Breydelstadion voor het eerst opnieuw het toneel van een opstoot van supportersgeweld. Dit was eerder al bij andere wedstrijden en in andere speelsteden het geval, niet in Brugge. Toch werd deze risicowedstrijd voorbereid op het vlak van veiligheid en ordehandhaving voorbereid zoals steeds het geval is.”

Spotters

“Wie zich verbaast of ergert omtrent de afwezigheid van geüniformeerde politiemensen in het stadion weet wellicht niet dat al enkele jaren overeenkomstig nationale richtlijnen en afspraken met de profliga het veiligheidstoezicht in een stadion de exclusieve taak is van stewards, die daarbij wel worden bijgestaan door ‘spotters’ (politiemensen in burger van de thuisploeg en de bezoekende ploeg).”

“Deze politiemensen zijn wel, samen met de stewards, onmiddellijk opgetreden om de Antwerpse hooligans terug te dringen. De politie is wel exclusief verantwoordelijk voor de ordehandhaving buiten het stadion”, vervolgt de burgemeester.

Versterking

Volgens Dirk De fauw is een snelle versterking door politie-eenheden van buiten het stadion is ernstig gehinderd door de onvoldoende tussenkomst of op een aantal plaatsen zelfs de afwezigheid van de suppoosten aan de slotvaste poorten rond het stadion : “De politieversterking verloor daardoor kostbare minuten om succesvol te kunnen tussenkomen.”

“ Ook voor veiligheid en ordehandhaving blijkt de verouderde infrastructuur van het Jan Breydelstadion een ernstig risico. Het gammele hek- en sluitwerk kan zonder al te veel moeite uit de hengsels worden gelicht en open en omver worden getrokken. Dat is duidelijk ook gebeurd.”

Kritiek

“Omwille van de grote maatschappelijke kost en de vele kritiek op volgens sommigen te massale inzet van politie bij voetbalwedstrijden is de inzet van politiepersoneel enigszins teruggeschroefd. Op dit laatste zal nu weer kritiek komen maar zolang in dit stadion en zonder ingrijpende verbeteringswerken moet worden gevoetbald zal een belangrijke politie-inzet onvermijdelijk blijven…”, besluit Dirk De fauw.