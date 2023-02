Brugs burgemeester Dirk De fauw roept Clubsupporters op tot kalmte na klacht van bedreigde buurtbewoner

De lokale politie van Brugge houdt versterkt toezicht in de buurt van het Jan Breydelstadion. Een buurtbewoner heeft klacht ingediend omdat hij zich bedreigd voelt. De emoties laaien hoog op in Brugge na het arrest van de raad van vergunningsbetwistingen, dat de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw stadion vernietigde. Burgemeester Dirk De fauw roept de Bruggelingen op tot kalmte en wijst erop dat het arrest nog een opening laat voor een nieuwe vergunning. Hij overweegt om in de gemeenteraad van februari de bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige verordening te verfijnen. Die is één van de redenen voor het vernietigen van de omgevingsvergunning.

Het is niet de eerste keer dat burgemeester Dirk De fauw de Brugse voetbalsupporters moet kalmeren. Eerder al kreeg de voorzitter van de vzw Groen bedreigingen, toen zijn vereniging naar de Raad van State stapte om bezwaar in te dienen tegen een nieuw voetbalstadion langs de Blankenbergse Steenweg.

Klacht

Nu voelt een bewoner van de Lange Molenstraat zich bedreigd en diende klacht in bij de politie. Zijn naam circuleerde op sociale media en internetfora van Clubsupporters. De man, een lid van het actiecomité Leefbaar Sint-Andries, had donderdagavond nog op VTM zijn vreugde uitgebazuind over het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen.

Volgens de politie is zijn naam ondertussen van de internetfora gehaald. De politie patrouilleert extra in de buurt van het Jan Breydelstadion. De woordvoerder van de politie heeft geen weet van verbale noch fysieke bedreigingen van buurtbewoners.

Oproep tot kalmte

Toch roept burgemeester Dirk De fauw roept op tot kalmte. Ook hij heeft sedert donderdag heel wat baggermails gekregen van ontgoochelde Clubfans, die hem mee verantwoordelijk stellen voor het debacle:”

“Ik begrijp dat de emoties hoog oplaaien, maar dit mag nooit aanleiding geven voor bedreigingen en haatberichten. Dit kan voor mij absoluut niet door de beugel. Het stadsbestuur blijft dit dossier nauwgezet opvolgen. We onderzoeken, samen met het bestuur van Club Brugge en bevoegd minister Zuhal Demir, alle mogelijke oplossingen om zo spoedig mogelijk een nieuw stadion te realiseren. Ook met het bestuur van Cercle Brugge worden alle mogelijke alternatieven zeer grondig onderzocht.”

Ondertussen heeft burgemeester Dirk De fauw al de tijd kunnen nemen om samen met sportschepen Franky Demon, enkele juristen en ambtenaren van de dienst Ruimtelijke Ordening het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen te lezen. Hij is net niet van zijn stoel gevallen.

Foute interpretatie

“De raad voor vergunningsbetwistingen heeft onze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening fout geïnterpreteerd. Ze hebben ons reglement slechts tot hoofdstuk 4 gelezen, waarin de algemene principes staan. Maar ze hebben niet voort gebladerd tot hoofdstuk 14!”, zucht Dirk De fauw.

De burgemeester verduidelijkt: “Het algemeen principe in hoofdstuk 4 stelt dat nieuwe verkavelingen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein moeten hebben. Maar hoofdstuk 14 bepaalt dat als bouwwerken niet kunnen voldoen aan die verplichting, er een mobiliteitsstudie aan het dossier moet toegevoegd worden. Dat is precies wat Club Brugge en de Vlaamse Regering gedaan hebben!”

Aanpassing verordening

“Ik overweeg daarom om tegen de gemeenteraadszitting van eind februari onze verordening te verfijnen, zodat ze niet meer voor interpretatie vatbaar is. Want dat is precies wat de raad gedaan heeft, ons reglement fout interpreteren! Maar eerst wil ik nog overleggen met onze juristen.”

“Het arrest is trouwens in tegenstrijd met wat de zeventien buurtbewoners in hun bezwaarschrift eisen: ze willen minder verkeer naar het stadion, de raad zegt dat de auto’s van alle bezoekers op de site een plaats moeten kunnen krijgen! Begrijpe wie kan!”

Mobiliteitsstudie

“Het tweede argument van de rad behandelt de mobiliteitsstudie. Club is bij de tellingen uitgegaan van het aantal toeschouwers dat in 2015 naar Jan Breydel kwam. Toen kwamen 62 procent van de bezoekers met hun auto naar het stadion. Op basis daarvan werd een plan met randparkings en shuttlebussen opgesteld. De advocaten van de tegenpartijen namen een expert onder de arm en die concludeerde dat 82 procent van de supporters met hun auto naar het stadion komen. “

“De raad zegt in zijn arrest: u hebt deze tegenexpertise onvoldoende beantwoord. Bijgevolg wordt de vergunning geschrapt! Maar, en dit is hoopgevend, in plaats van enkel te melden dat de vergunning geschrapt is, vraagt de raad zelf aan de Vlaamse Regering om binnen de maanden een nieuwe vergunning op te maken. Met ander woorden, het arrest laat nog een opening, maar zorgt natuurlijk voor enkele maanden vertraging”, besluit Dirk De fauw.