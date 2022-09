Bruggeling riskeert alsnog vijf jaar effectief voor poging doodslag op zijn broer

Een 32-jarige Bruggeling riskeert alsnog vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor poging tot doodslag op zijn broer. Dévy D. kreeg in 2017 vijf jaar cel met uitstel, maar lapte volgens het Openbaar Ministerie zijn voorwaarden aan zijn laars.

Sinds de scheiding van hun ouders boterde het niet meer tussen Dévy D. (27) en zijn jongere broer D.D. uit Sint-Kruis. Dat leidde vaak tot ruzie. Op 2 februari 2015 verwondde Dévy zijn broer met een briefopener tijdens een schermutseling over het al dan niet aanzetten van de verwarming. Het slachtoffer liep slechts lichte verwondingen op, maar in de nacht van 20 op 21 juli 2016 escaleerde de situatie. Toen Dévy D. thuiskwam van Pokémonjacht maakte hij zich kwaad omdat zijn broer een puinhoop had achtergelaten in de keuken. Het kwam tot een ruzie waarbij Dévy zijn broer met een zakmes in de buik stak. Het slachtoffer belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Een van zijn ribben werd doorgesneden.

Dévy D. kwam na drie maanden voorhechtenis weer vrij en op 16 november 2017 kreeg hij voor de Brugse rechtbank vijf jaar voorwaardelijke celstraf. Maar volgens het Openbaar Ministerie leefde hij de voorwaarden niet na waardoor de zaak vrijdag terug voor de rechtbank kwam. Daar vroeg de procureur om het uitstel te herroepen. Advocaat Bart Bleyaert vroeg om dat niet te doen. “De communicatie tussen mijn cliënt en zijn justitieassistent verloopt inderdaad niet vlot”, pleitte hij. “Maar hij laat zich psychologische begeleiden. Hij lijdt ook zwaar onder het overlijden van zijn broer. Hij kwam in april 2019 om het leven, vermoedelijk door een overdosis. Nu wil hij studies aanvatten, dus hopelijk krijgt hij nog een kans.” De rechtbank doet uitspraak op 7 oktober. (AFr)