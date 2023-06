Bruggeling krijgt vijftig uur werkstraf voor klap aan pizzakoerier in Heist

Een 37-jarige Bruggeling heeft van de rechter vijftig uur werkstraf gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een pizzakoerier.

Op 16 april vorig jaar maakte M.J. een motorrit in Heist. Ter hoogte van de Zeedijk sprak hij een pizzakoerier aan over de wijze waarop die geparkeerd stond. Het kwam tot een discussie waarop J. volgens een getuige de koerier een klap in het gezicht gaf.

Volgens het slachtoffer werd hij door J. bij de keel en de oren gegrepen. J. zelf ontkende met klem dat hij een slag uitdeelde. “Hij wilde enkel het oortje van die man wegslaan”, pleitte meester Veerle Dossche. “Op de camerabeelden was het incident niet te zien en de koerier deed pas een paar dagen later aangifte.”

J. werd eerder al vier keer veroordeeld door de politierechtbank. “Je bent dus zelf geen kampioen in het volgen van de verkeersregels”, sneerde de rechter tijdens de pleidooien voor de Brugse strafrechtbank. “Ik denk dus niet dat je de juiste persoon bent om iemand de les te spellen.”

Als de Bruggeling zijn werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog vijf maanden cel boven het hoofd. (AFr)