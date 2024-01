Bruggeling krijgt twintig maanden cel voor vechtpartijen op café: “Voorbeelddossier van zinloos geweld”

Een 35-jarige Bruggeling heeft van de rechter bij verstek twintig maanden effectieve celstraf gekregen voor vier vechtpartijen, waarvan drie op café.

Op 3 december 2022 deelde Steve S. op café in Damme klappen uit aan een klant, die zelfs een bijtwond opliep. Twee weken later gaf hij een klant in café Ambiorix op de Eiermarkt in Brugge meerdere vuistslagen in het gezicht. Op hetzelfde plein sloeg S. op 1 januari 2023 een man een gebroken neus. Die wilde evenwel geen klacht indienen tegen de beklaagde. “Uit angst”, stelde procureur Jochen van Aalst.

Op 28 januari vorig jaar moest ook de bovenbuurman van S. het ontgelden. Toen die met enkele stampen op de vloer duidelijk maakte dat S. wat stiller moest zijn, trok de beklaagde naar zijn appartement. Hij duwde het slachtoffer tegen de muur en gaf hem een slag op zijn onderlip. “Een voorbeelddossier van zinloos geweld”, meende de procureur.

S. liep in het verleden al meerdere veroordelingen op voor slagen. Voor zijn huidige proces kwam hij niet opdagen. De procureur vroeg de maximumstraf van twee jaar cel, maar de rechtbank hield het op twintig maanden effectief. Aan een van de slachtoffers kende de rechtbank 1.224 euro schadevergoeding toe. (AFr)