Bruggeling die zijn minderjarige dochtertje sloeg en verkrachtte wordt geïnterneerd

De Brugse strafrechtbank heeft de internering bevolen van een 49-jarige Bruggeling die zijn minderjarige dochtertje tot twee keer toe verkrachtte. Hij sloeg het meisje en haar twee broers ook geregeld en vergreep zich ook aan een nichtje.

Op 13 maart 2019 stapte het dochtertje van E.V. op amper dertienjarige leeftijd met een vriendin naar de politie. Het meisje verklaarde dat ze zowel op haar zesde als haar negende door haar vader verkracht werd. De eerste keer in bad, de tweede keer in haar slaapkamer. “Hij dreigde ermee dat ik in de gevangenis zou vliegen als ik hem durfde te verraden”, verklaarde ze.

Het meisje vertelde dat zij en haar twee oudere broers ook geregeld slaag kregen van hun vader. Zo moesten ze de jongens eens urenlang in hun blote voeten op de koude vloer blijven staan. E.V. zou een van de broers zelfs eens met het hoofd in een bord met heet eten hebben geduwd. De Bruggeling vergreep zich ook aan een dertienjarige nichtje. Hij had het meisje gevraagd om te komen babysitten, maar hij bleek alleen thuis en randde haar aan in de slaapkamer. Ten slotte werd de Bruggeling ook nog schuldig bevonden aan belaging van zijn vrouw en hun drie kinderen.

Een gerechtspsychiater stelde vast dat de veertiger met psychoses kampt. Hij zou mogelijk ook een niet-aangeboren hersenletsel hebben. De rechtbank verklaarde hem daarom ontoerekeningsvatbaar. De slachtoffers kregen bijna 15.000 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)