Bruggeling die slapende echtgenote probeerde te wurgen riskeert zes maanden celstraf

Een 46-jarige Bruggeling riskeert zes maanden cel voor zwaar partnergeweld. Terwijl zijn echtgenote lag te slapen greep A.S. haar bij de keel en probeerde haar te wurgen.

Op 9 oktober vorig jaar lag het slachtoffer te slapen toen A.S. in zwaar beschonken toestand de deur van de kamer instampte. Hij greep zijn echtgenote bij de keel en probeerde haar te wurgen. Vervolgens duwde hij haar hoofd hard tegen de muur. Het slachtoffer kon wegvluchten en was vijf dagen werkonbekwaam.

Volgens de advocate van de vrouw was er al vaker sprake geweest van partnergeweld. “Vooral dan als de beklaagde dronken was”, pleitte meester Amber Lumbeeck. “Ook de kinderen hadden schrik van hem. Mijn cliënte heeft het huwelijk altijd proberen redden, maar sinds de feiten is ze niet meer teruggekeerd. De echtscheidingsprocedure is lopende.”

A.S. kwam donderdag niet opdagen voor zijn proces. “De beklaagde is naar verluidt nog de slechtste niet, behalve als hij gedronken heeft”, sneerde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. “De laatste twee jaar was hij meer wél onder invloed dan niet.”

De rechter doet uitspraak op 16 november. (AFr)