Bruggeling die in Tik Tok-filmpje opriep om te vechten aan station krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 37-jarige Bruggeling heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor verboden wapenbezit en partnergeweld. Het was een opmerkelijk TikTok-filmpje dat A.W. de das om deed.

Op 11 januari vorig jaar verspreidde A.W. via TikTok een video waarin hij opriep om te vechten aan het Brugse station. De honkbalknuppel en uitschuifbare matrak die hij in het filmpje hanteerde werden tijdens een huiszoeking in zijn woning aangetroffen.

De Bruggeling had in die periode een relatie met een vrouw uit Eeklo. Zij verklaarde dat W. op 15 april schreeuwend op haar was komen zitten terwijl ze lag te slapen. Op een later moment zou hij haar in dronken toestand bij de keel hebben gegrepen.

De procureur vroeg 30 maanden effectieve celstraf en wees op het uitgebreide strafblad van W., die al een tiental veroordelingen opliep voor slagen, wapens en weerspannigheid. Momenteel staat hij onder elektronisch toezicht.

Advocate Charlotte Demaître drong met succes aan op probatievoorwaarden. “Mijn cliënt wist niet dat die wapens strafbaar waren”, pleitte ze. Ze wees ook op de toxische relatie met de vrouw uit Eeklo. “Zij verzon het eerste feit om hem terug achter de tralies te krijgen. Bij het andere feit wou ze hem zelf eerst bij de keel grijpen.” (AFr)