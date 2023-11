Bruggeling bestookt ex met tientallen berichten per dag: zestien maanden voorwaardelijke celstraf

Een 46-jarige Bruggeling heeft van de rechter zestien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor stalking van zijn ex-partner. Hij bestookte het slachtoffer een jaar lang elke dag met tientallen berichten. Maar daar bleef het niet bij.

In juni 2020 liep de relatie van Bruggeling A.N. met het 37-jarige slachtoffer na vijf jaar op de klippen. In februari 2021 legde de ex een eerste klacht neer wegens belaging. N. kon de breuk niet verkroppen en stuurde zijn ex dagelijks twintig à dertig berichten. Hij schreef haar ook elf brieven en overstelpte haar met telefoontjes. Telkens herhaalde hij dat hij haar graag zag en de relatie wou herstellen.

De Bruggeling passeerde ook om de haverklap door de straat van het slachtoffer of die van haar ouders. Hij stuurde voorts ook berichten naar de vader en nieuwe partner van zijn ex, die hij ook opbelde op de vaste lijn om te checken of ze thuis was. Ook hun vierjarige dochter betrok hij bij de feiten. Zo verborg hij een gedicht in haar boekentas. Op 27 augustus 2021 werd A.N. opgepakt, maar daags nadien alweer vrijgelaten onder voorwaarden. Die schond hij door op 17 november het slachtoffer op te wachten aan de schoolpoort. De laatste feiten dateren van 18 november 2021.

Psychiatrisch onderzoek wees uit dat A.N. aan een geestesstoornis lijdt. Het openbaar ministerie vroeg daarom zijn internering. De rechtbank stelde vast dat de man inderdaad met een autismespectrumstoornis kampt, maar acht hem wel toerekeningsvatbaar. A.N. zou ook geen gevaar vormen voor de maatschappij. “Het probleem situeert zich uitsluitend rond het verlies van de relatie”, aldus de rechtbank.

A.N. moet zich de komende jaren aan een resem voorwaarden houden. Zo mag hij enkel nog contact hebben met zijn ex voor zaken die te maken hebben met hun dochter. (AFr)