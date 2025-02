Bruggeling (60) die naakt aanklopte bij onderbuurvrouw is toerekeningsvatbaar: “Ik wil mij verontschuldigen”

Een 60-jarige man uit Sint-Kruis die poedelnaakt rondliep in de gemeenschappelijke gang van het appartementsgebouw waar hij woonde, is niet geestesgestoord. “Hij moet zijn alcoholprobleem aanpakken”, aldus de procureur.

Op 31 juli 2023 liep J.D. (60) poedelnaakt rond in de gemeenschappelijke gang van het appartementsgebouw waar hij woonde. Halfweg september 2023 stond de man in adamskostuum te masturberen voor het raam van zijn woning. En op 19 februari 2024 ging hij naakt aankloppen bij zijn onderbuurvrouw.

Door zwaar alcoholmisbruik liep J.D. permanente hersenschade op en sinds mei vorig jaar is hij gedwongen opgenomen in de psychiatrie. Op de zitting van 19 september stelde procureur Lode Vandaele voor om een psychiater aan te stellen. “We moeten nagaan of de beklaagde wel toerekeningsvatbaar is”, besloot hij. De verdediging verzette zich daar niet tegen.

Intussen kwam een gerechtspsychiater tot de conclusie dat J.D. wel degelijk toerekeningsvatbaar is. “Maar de beklaagde moet wel behandeld worden voor zijn alcoholprobleem”, stelde de procureur donderdag. Hij vroeg om de beklaagde geen straf, maar enkel probatievoorwaarden op te leggen. “Zo kan hij blijven werken aan zijn problemen.”

Drank is de duivel

Advocaat Frederik Vanparys kon zich vinden in die vordering. “De drank is de duivel voor mijn cliënt”, pleitte hij. “De laatste twee incidenten herinnert hij zich niet, maar die buurvrouw zal dat niet verzonnen hebben. Nu hij in behandeling is, gaat het veel beter hem. Hij heeft vooral een zinvolle dagbesteding nodig.”

De rechtbank gaf J.D. het laatste woord. “Ik wil mij verontschuldigen tegenover mijn medebewoners”, boog hij het hoofd. “Ik zou graag werken of vrijwilligerswerk verrichten.” De rechtbank doet uitspraak op 20 maart. (AFr)